Realme Pad Mini trochę kusi, ale bardziej rozczarowuje. Już nie ma wątpliwości

W kwietniu zadebiutuje tablet Realme Pad Mini. Jego specyfikacja nie budzi już wątpliwości i chociaż nowość pod pewnymi względami zapowiada się interesująco, całość trochę zniechęca do zakupu.

W zeszłym roku na rynek wszedł Realme Pad z ekranem 10,4 cala – był to pierwszy tablet marki. Teraz producent szykuje premierę mniejszego wariantu – Realme Pad Mini. Urządzenie zadebiutuje 4 kwietnia. Wtedy wkroczy do sprzedaży w Filipinach, co potwierdził jeden z tamtejszych sklepów internetowych – Lazada.com – jednak wszystko wskazuje też na to, że tablet trafi też na inne rynki na całym świecie.

Informacje podane w sklepie Lazada ujawniły specyfikację Realme Pada Mini i potwierdziły krążące w ostatnich dniach przecieki.

Realme Pad Mini to tablet z ekranem IPS o przekątnej 8,7 cala i niezbyt wysoką rozdzielczością HD+ (1340 x 800). Jego obudowa ma grubość tylko 7,6 mm, są na niej podwójne głośniki stereo i wyjście audio 3,5 mm, całość waży 372 gramów.

Niedrogi tablet o poręcznych rozmiarach mógłby zainteresować wielu mniej wymagających klientów, jednak poza ekranem o niskiej rozdzielczości zniechęca też zastosowany chipset. Jest to UniSoc Tiger 616, budżetowy układ w litografii 12 nm FinFET z dwoma rdzeniami Cortex A75 o taktowaniu do 2 GHz i sześcioma Cortex A55 z zegarem 1,8 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Mali-G57. Chipset nie jest zbyt wydajny, a UniSoc nie należy do cenionych producentów układów, więc nie jest to zaleta. Ten sam procesor trafił też ostatnio do taniego telefonu Realme C35.

Realme Pad Mini otrzyma do tego pamięć RAM o wielkości 3 lub 4 GB oraz 32 lub 64 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy o kartę microSD 1 TB.

Zaletą tabletu będzie za to dostępność wersji z LTE. Łączność umożliwi ponadto Wi-Fi 5 (2,4 i 5 GHz) oraz Bluetooth 5.0.

Na obudowie znalazło się miejsce na główny aparat 8 Mpix i przedni 5 Mpix. Akumulator o pojemności 6400 mAh będzie można naładować z mocą 18 W przez USB-C.

Z zapowiedzi sklepu wynika, że tablet będzie pracował pod kontrolą Androida 11 z interfejsem Realme UI for Pad.

Podana w sklepie cena (w przeliczeniu ok. 8 tys. zł) nie jest prawdziwa. Z przecieków wynika, że Realme Pad Mini ma być bardzo tani, na co wskazuje też specyfikacja. W porównaniu do większego modelu Realme Pad urządzenie wydaje się jednak zbyt skromnie wyposażone.

