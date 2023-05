Realme Narzo N53 zaprezentowany. To kolejny smartfon z mini kapsułą

Realme wprowadza do sprzedaży nowy budżetowy smartfon. Model Narzo N53 ma pojemną baterię, której stan podczas ładowania zobaczysz na mini kapsule.

Realme Narzo N53 to smartfon o wymiarach 167,3 x 76,7 x 7,49 mm i masie 182 g, wyposażony w 6,74-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli. Potrafi on odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz i ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0). Wcięcie to może się rozszerzyć poprzez wyświetlenie na ekranie szerszego paska o nazwie Mini Capsule. Pokazuje on między innymi status baterii czy dzienną liczbę kroków.

Kolejne dwa aparaty znajdują się z tyłu, w tym główna jednostka o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8).

Nowy budżetowy smartfon marki Realme jest napędzany układem Unisoc Tiger T612, który współpracuje z 4 lub 6 GB RAM-u LPDDR4X i 64 lub 128 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD (do 2 TB). Realme Narzo N53 obsługuje sieci 4G LTE, oferuje również łączność Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5.0. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm oraz umieszczony na boku czytnik linii papilarnych.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Baterię można szybko naładować z mocą do 33 W. Nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem Realme UI T Edition.

Dostępność i cena

Realme Narzo N53 debiutuje w Indiach w kolorach Feather Gold (złotym) i Feather Black (czarnym). Sprzedaż ruszy tam 24 maja 2023 roku z ceną 8999 rupii (460 zł) za wariant 4/64 GB i 10999 rupii (562 zł) za wersję 6/128 GB.

