Realme GT5 Pro pozamiata. Ten aparat sprzątnie konkurencję

Realme GT5 Pro może otrzymać lepszy aparat, niż sugerowały wcześniejsze plotki. Na pokładzie telefonu znajdą się trzy sensory firmy Sony.

Relame GT5 Pro to, łagodnie rzecz ujmując, smartfon bardzo obiecujący. Choć na razie znamy go wyłącznie z serii przecieków, to jednak wyłania się z nich obraz telefonu o naprawdę imponującej specyfikacji.

Jeśli jednak wierzyć najnowszym plotkom, część dotychczasowych doniesień mogła się mijać z prawdą albo zdążyła się zdezaktualizować. Tak czy inaczej telefon nie będzie posiadał aparatu z matrycą OmniVision OV64B. Zamiast tego urządzenie otrzyma trzy sensory firmy Sony.

Realme GT5 Pro dostanie matryce firmy Sony

Szczegółową specyfikację aparatów opublikował w serwisie Weibo użytkownik Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał już wielu sprawdzonych przecieków. Dowiadujemy się z niej, że Realme GT5 Pro będzie posiadał potrójny aparat z głównym modułem na bazie sensora Sony IMX966. Mimo mniejszego rozmiaru (1/1,4") ma on oferować jakość obrazu na poziomie 1-calowego Sony IMX899.

Oprócz tego czeka na nas moduł ultraszerokokątny i teleobiektyw. Pierwszy ma pracować w parze z matrycą Sony IMX581 o rozdzielczości 48 Mpx, natomiast drugi ma bazować na jednostce Sony IMX890 o rozdzielczości 50 Mpix.

Jeśli informacje się potwierdzą, nowy model Realme może się okazać bardzo mocnym zawodnikiem wśród smartfonów fotograficznych. Z ostatecznym werdyktem trzeba jednak poczekać do premiery urządzenia, kiedy - mam nadzieję - będziemy mogli sprawdzić jego możliwości w akcji.

