Realme GT5 to potwór. Ma coś, czego pozazdrości nawet Twój komputer

Realme GT5 to nowy flagowiec w ofercie chińskiego producenta. Urządzenie ma na pokładzie 24 GB RAM i szybkie ładowanie rekordową mocą 240 W.

Realme nie próżnuje. Chiński producent zaprezentował nowego flagowego smartfona, model Realme GT5. Specyfikacja telefonu imponuje i to z co najmniej kilku powodów.

Realme GT5 - mocarz z 24 GB RAM

Telefon wyposażono w procesor Qulacomm Snapdragon 8 Gen 2 i, zależnie od wersji, nawet 24 GB RAM. Czy potrzeba tyle pamięci w smartfonie? Nie wiem, ale na papierze robi to olbrzymie wrażenie.

Równie imponująco wypada zastosowany akumulator i technologia szybkiego ładowania. Realme GT5 oferowany jest w dwóch wersjach. Pierwsza ma ogniwo o pojemności 5240 mAh z obsługą ładowania mocą 150 W. Drugi wariant ma nieco mniejszą baterię, bo jej pojemność wynosi "tylko" 4600 mAh. Nadrabia natomiast mocą ładowania, która wynosi aż 240 W.

Oprócz tego na pokładzie modelu Realme GT5 znajdziemy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,74" i odświeżaniu 144 Hz, który ma gwarantować pełne pokrycie gamutu DCI-P3. Dobrze zapowiada się również aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix i dużym sensorem Sony IMX890. Wspomaga go jednostka ultraszeroka o rozdzielczości 8 Mpix i makro 2 Mpix. Nie zabrakło także głośników stereo.

Realme GT5 - ceny i dostępność

Realme GT5 trafi do sprzedaży 4 września 2023. Póki co dostępny będzie wyłącznie na rynku chińskim, aczkolwiek można się spodziewać, że globalna premiera będzie miała miejsce w niedalekiej przyszłości. Ceny urządzenia startują od 3000 juanów (ok. 1700 zł) za wersję 12/256 GB z ładowaniem 150 W aż do 3800 juanów (ok. 2200 zł) za topowy wariant z 24 GB/1 TB z ładowaniem 240 W.

Zobacz: Seria Realme 11 wzbogaca się o dwa nowe smartfony

Zobacz: Realme GT5 jak smartfon z rootem. Producent ujawnia nowe szczegóły

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: GSMArena, Realme