Realme C30 już za kilka dni. Co zobaczymy?

Realme C30 pojawi się już 20 czerwca. Już teraz znamy jednak kluczową specyfikację nadchodzącego urządzenia. Będzie to naprawdę tani smartfon.

Realme pokaże nowy smartfon już 20 czerwca. Będzie to Realme C30. Seria C jest jedną z najbardziej budżetowych serii telefonów tej marki. Bądźmy jednak szczerzy - Realme to głównie tanie smartfony. Taka strategia marki.

Realme C30 będzie supertani. Z taką specyfikacją musi być

To jednak będzie najtańszy pomiędzy najtańszymi. Tak przynajmniej wynika ze specyfikacji technicznej, którą do tej pory poznaliśmy. Dostaniemy bowiem układ Unisoc T612. Cena to główna zaleta układów Unisoc. Tak to ujmijmy w sposób dyplomatyczny.

Telefon będzie miał akumulator o pojemności 5000 mAh, ale naładujemy go tylko dzięki USB typu Micro. Aparat główny będzie miał 13 Mpix, natomiast z przodu dostaniemy pojedynczy sensor 5 Mpix. Nie licząc pojemności baterii, to reszta specyfikacji spokojnie mogłaby pochodzić z telefonu sprzed kilku lat. Pewniakiem będzie niska cena. Na szczęście nie zabraknie jacka 3,5 mm.

Reszty na temat telefonu dowiemy się już 20 czerwca.

Źródło zdjęć: realme