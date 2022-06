Pojawia się Realme V20 5G. Kolejny tani telefon marki

Realme zaprezentował właśnie nowy smartfon z taniej serii V. Tym razem jest to Realme V20 5G. Będzie to kolejny tani telefon z 5G

Realme to główny rywal Xiaomi w kategorii najtańszych smartfonów. Teraz marka należąca do BBK Electronics zaprezentowała smartfon Realme V20 5G.

Realme V20 5G - Realme dalej atakuje niską półkę 5G

Nowy smartfon naprawdę jest wyceniony bardzo dobrze, w Chinach kosztuje on bowiem ledwie 999 juanów. To ledwie 660 złotych. Co za to dostanie klient? Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 700. To bardzo przyzwoity wyrób MediaTeka. Wyświetlacz ma przekątna 6,5 cala. Nie ukrywajmy - to standard obecnie.

Resztę specyfikacji uzupełniają 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Naładować go można dzięki technologii 10 W. Aparat tylny ma główny sensor 13 Mpix. Towarzyszy mu jeden sensor pomocniczy. Z przodu znajduje się natomiast pojedynczy aparat 5 Mpix.

Nowy telefon będzie dostępny tylko w Chinach, ale wszyscy znamy styl działania Realme. Możemy być pewni, że smartfon o takiej samej lub prawie takiej samej specyfikacji pojawi się już niedługo w naszym rejonie świata.

