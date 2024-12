Realme 14x ma coraz mniej sekretów. Zaufa MediaTekowi

Już za kilka dni na rynku zadebiutuje kolejny smartfon Realme. Teraz czas na niższą półkę. Obstawi ją model Realme 14x, a o wszystko zadba układ MediaTeka.

Realme ledwo co zaprezentował swojego pogromcę średniaków, a już szykuje kolejny model. Tym razem będzie on z nieco niższej półki niż świeżo zaprezentowany Realme Neo 7. Nowy Realme 14x na podbój świata ruszy z Indii. Do tej pory wiedzieliśmy, że będzie on miał trzy warianty różniące się pamięcią. Pierwszy będzie miał 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a pozostałe 8/128 i 8/256. Wyświetlacz LCD będzie miał przekątną 6,76 cala.

Realme 14x już za rogiem. O wszystko zadba MediaTek

Teraz dowiedzieliśmy się kolejnego szczegółu na temat nadchodzącego smartfonu. Sercem nowego urządzenia będzie MediaTek Dimensity 6300. To oczywiście niższa półka niż MediaTek Dimensity 9300, którego zobaczyliśmy w przypadku modelu Realme Neo 7. Nic w tym dziwnego, tamta półka już jest obstawiona.

Do premiery nowego smartfonu dojdzie 18 grudnia. Zgodnie z doniesieniami z Azji ma on kosztować w najtańszej wersji mniej niż 15000 indyjskich rupii. To około 717 złotych.

Źródło zdjęć: realme

Źródło tekstu: twitter, wł