Snapdragon 8 Elite oficjalnie. Oto układ, który trafi do flagowców

Qualcomm oficjalnie zaprezentował układ Snapdragon 8 Elite, który trafi do przyszłych flagowców. Pełnymi garściami czerpie on z SoC przygotowanego z myślą o laptopach.

Koniec z plotkami i przeciekami. Qualcomm w końcu pokazał układ Snapdragon 8 Elite, który trafi do przyszłych flagowców. Na papierze wygląda on bardzo obiecująco. Zobaczmy, co ma do zaoferowania.

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite garściami czerpie z układu Snapdragon 8 X Elite, który powstał z myślą o laptopach. Wyposażony jest w 8 rdzeni Oryon - 2 Prime o taktowaniu 4,32 GHz oraz 6 Performance z zegarem ustawionym na 3,53 GHz. Do tego dochodzą 24 MB pamięci cache drugiego poziomu oraz obsługa pamięci LPDDR5X 5300 MHz. Całość produkowana jest w fabrykach TSMC z wykorzystaniem litografii 3 nm.

Qualcomm obiecuje 45-procentowy wzrost wydajności CPU względem poprzednika oraz 44-procentową poprawę efektywności energetycznej. Jeśli chodzi o GPU, to zastosowano tutaj nowy układ Adreno, który ma być o 40 proc. wydajniejszy, 40 proc. oszczędniejszy i o 35 proc. szybszy w obliczeniach związanych z Ray Tracingiem. Będzie to też pierwszy mobilny układ Qualcomma, który obsługuje silnik Unreal Engine 5.3 i zwirtualizowany systemu geometrii Nanite.

Oczywiście w nowym układzie nie mogło też zabraknąć jednostki NPU (Neural Processing Unit), odpowiedzialnej za obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Tutaj Amerykanie obiecują 45-procentową poprawę w przeliczeniu na wat. Snapdragon 8 Elite wyposażony jest też w model X80 5G, który ma osiągać prędkości do 10 Gb/s pobierania i 3,5 Gb/s wysyłania danych. Nie zabraknie też WiFi 7 i Bluetooth 5.4.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite trafi do przyszłym flagowców.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: GSMArena