Poznaj moto g100 – najszybszą Motorolę w historii i desktop zarazem

Motorola zaprezentowała właśnie swój najnowszy i najszybszy telefon. To moto g100, zbudowana na bazie Snapdragona 870. Tym razem jednak interesujący jest nie tylko telefon, ale też zupełnie nowe scenariusze wykorzystania go jako głównego komputera z pomocą specjalnej stacji dokującej.

g100 to potęga 10. generacji moto g

Motorola moto g100 to jeden z pierwszych modeli, które wykorzystują Snapdragona 870 5G. To oznacza, że telefon ma nie tylko łączność 5G, ale też Wi-Fi 6, którego zalety możemy odczuć w swoich mieszkaniach. Do tego dostaniemy przyzwoite 8 GB RAM-u i 128 GB na dane. Co ważne, można tu dołożyć kartę microSD o pojemności do 1 TB lub drugą kartę SIM. To dobra wiadomość, bo coraz więcej producentów porzuca tę jakże praktyczną cechę, razem z gniazdem na słuchawki… które w moto g100 też jest.

Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh. Nie można też zapomnieć o niemal czystym Androidzie 11 z kilkoma tylko praktycznymi dodatkami Motoroli. Powinien świetnie się prezentować na ekranie LCD 6,7 cala FHD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz i obsługą HDR10.

Trzy aparaty i sensor ToF zostały umieszczone klasycznie, na kwadratowej wyspie. Znalazł się tu aparat główny z matrycą 64 MPix 1/2", stosujący oczywiście Quad Pixel – łączenie czterech pikseli 0,7 mikrometra w jeden1,4 mikrometra, by uzyskać jaśniejsze zdjęcia. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny z polem widzenia 117°, odpowiadający też za zdjęcia makro oraz 2-megapikselowy aparat rejestrujący głębię. Z przodu znalazły się dwa aparaty – 16-megapikselowy główny i 8-megapikselowy szerokokątny. Na uwagę zasługują możliwości wideo moto g100, bo aparatem głównym może kręcić filmy w rozdzielczości 6K (30 kl./s) i w zwolnionym tempie do 240 kl./s. Frontowy aparat poradzi sobie z filmami 4K. Warto też zainteresować się funkcją Audio Zoom – moto g100 ma 3 mikrofony, które pozwolą nagrać ważny dźwięk, a wyciąć odgłosy otoczenia. Nie zabrakło też modnej ostatnio możliwości nagrywania obiema kamerami na raz, by pokazać dwie strony tego samego wydarzenia.

moto g50 – tania, ale z dobrym ekranem

Motorola moto g50 to ucieleśnienie wizji Motoroli, by wprowadzać dobre rozwiązania bez „podatku od nowości”. Znalazł się tu Snapdragon 480 5G i ekran o przekątnej 6,5 cala i częstotliwości odświeżania 90 Hz. W tej cenie to spore osiągnięcie.

Do tego dostaniemy aparat główny z matrycą 48 MPix, aparat pomocniczy i aparat makro. Całość zasoli akumulator o pojemności 5000 mAh.

Motorola Ready For to nowy sposób korzystania za smartfonu

Motorola pokazała coś jeszcze – nowy sposób korzystania z telefonu i peryferiów marki ThinkPad. Telefony tego producenta będą miały funkcje podobne do Samsung DeX – można do nich podłączyć klawiaturę, myszkę i monitor, by korzystać z aplikacji w okienkach, zupełnie jak na tradycyjnym desktopie. Pierwszym działającym w ten sposób smartfonem jest moto g100.

Można też wykorzystać telefon jako zewnętrzną kamerę do rozmów wideo albo jako kontroler do grania. Całość zapowiada się bardzo ciekawie. To pokazuje, że nawet niedrogi smartfon może być głównym komputerem osobistym. Wystarczy podłączyć do niego peryferia, a opcjonalnie można wyposażyć się w stację dokującą. Na niektórych rynkach pojawią się gotowe zestawy, ułatwiające pracę w ten sposób.

Motorola moto g100 jest dostępna w sprzedaży już teraz. Znajdziesz ją między innymi w ofercie Plusa i Play w cenie 2499 zł. W zestawie z telefonem znajduje się etui ochronne, ładowarka 20 W, słuchawki, a na ekranie jest folia ochronna. Telefon został zaprezetnowany w trzech kolorach, ale do Polski trafi na razie tylko Iridescent Ocean, czyli niebiesko-turkusowy.

Motorola moto g50 będzie dostępna w sklepach T-Mobile, Orange, Plus i na motorola.com w kolorach Steel Grey i Aqua Green. Rekomendowana cena detaliczna to 899 zł

