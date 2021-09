Podoba Ci się Xiaomi Civi? Zapomnij o nim

Wczoraj zadebiutował smartfon Xiaomi Civi. Fani marki na całym świecie przywitali go z niemałym zainteresowaniem, bo jest to nowa linia telefonów Xiaomi, kusząca ciekawym wyglądem i niezłą specyfikacją. Niestety, Civi pozostanie dla nas niedostępny.

Xiaomi Civi to płaski (6,98 mm) i stosunkowo lekki smartfon (166 g) stworzony z myślą o entuzjastach selfie. Kusi też ładnym wykończeniem obudowy. Choć nie jest to rewolucja i w Xiaomi Civi można się doszukać podobieństw do innych telefonów na rynku (jak np. do nowego Xiaomi 11 Lite 5G NE), to jednak urządzenie wzbudziło spore zainteresowanie wśród fanów marki na całym świecie.

Xiaomi w swoich materiałach promocyjnych mocno sugeruje, że Xiaomi Civi to przede wszystkim telefon dla kobiet. Producent nawiązał nawet współpracę z firmą kosmetyczną L'Oreal, a efektem tych działań ma być specjalny, limitowany zestaw Xiaomi Civi L'Oreal.

Telefon wchodzi właśnie do sprzedaży w Chinach w cenach zaczynających się od równowartości 1580 zł i na pewno mógłby zainteresować nabywców na innych rynkach. Jak się jednak okazuje, Xiaomi Civi to model stworzony wyłącznie dla Chin – taką informację producent podał oficjalnie w odpowiedzi na pytanie serwisu Android Authority. Sugeruje to również, że Civi nie wejdzie na inne rynki pod zmienioną nazwą, co jest stałą praktyką Xiaomi.

Xiaomi Civi to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia jest Snapdragon 778G, któremu towarzyszy nawet 12 GB oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Przedni aparat do selfie ma rozdzielczość 32 Mpix (Samsung GD1) i wspierany jest przez funkcje AI optymalizujące zdjęcie. Z kolei Główny aparat Xiaomi Civi ma rozdzielczość 64 Mpix, a uzupełnienie stanowi aparat szerokokątny 8 Mpix 120 stopni oraz aparat do zdjęć makro 2 Mpix.

Energię dostarcza akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 55 W. W specyfikacji nie zabrakło 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC i złącza USB C, jest też wyjście audio 3,5 mm oraz głośniki stereo z Dolby Atmos.

