Pegasus im niestraszny. Smartfony Bittium Tough Mobile 2 w Polsce

Bittium Tough Mobile 2 to rodzina smartfonów, które zostały od podstaw zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i atakach takich jak Pegasus. Fiński producent tych urządzeń wprowadza je oficjalnie na polski rynek.

Bittium rozszerza swoją obecność w Polsce. Do oferty wprowadza smartfony z rodziny Bittium Tough Mobile 2, które produkowane są w Finlandii na bazie podzespołów o ściśle kontrolowanym pochodzeniu.

Smartfony Bittium Tough Mobile 2 oraz Tough Mobile 2 C zostały od podstaw zaprojektowane w taki sposób, aby ryzyko zaistnienia scenariusza ataków poprzez oprogramowanie szpiegujące jak Pegasus ograniczyć do minimum. Dane są chronione zarówno na poziomie sprzętowym, jak i po stronie oprogramowania. Użytkownicy mogą również wykupić usługi Bittium Secure Suite, które oferują bezpieczną komunikację typu end to end (E2EE).

Zobacz: TAG T1 – telefon szyfrujący do bezpiecznej komunikacji

Obudowa telefonów Bittium Tough Mobile 2 wykonana jest ze stopu magnezu, a także certyfikowana pod względem wytrzymałości (standard Mil-STD-810G) oraz odporności na kurz i wodę (IP67).

Smartfony wyposażone są w wewnętrzne czujniki oraz zasilającą je dodatkową baterię, więc próby manipulacji w celu otwarcia obudowy (np. instalacja podsłuchu) mogą być wykryte nawet w tak zaawansowanych scenariuszach, jak zamrożenie urządzenia czy umieszczenie go w klatce Faradaya.

Smartfony mają także fizyczny przycisk służący do natychmiastowej aktywacji trybu prywatnego. Odłącza on mikrofony, aparaty oraz uniemożliwia dokładny odczyt danych z sensorów takich jak akcelerometr czy moduł GPS, chroniąc tym samym użytkownika przed podsłuchem i śledzeniem przez aplikacje mobilne czy dostawcę usług internetowych.

W bardziej zaawansowanym modelu Bittium Tough Mobile 2 C użytkownik może przełączyć się z Androida w hermetyczne środowisko robocze – system operacyjny Bittium Secure OS. Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o pracy w organizacjach i służbach, w których wymagane jest bezwzględne bezpieczeństwo. Obie platformy są od siebie w pełni izolowane, a przełączanie się pomiędzy nimi jest szybkie i możliwe dzięki funkcji dual-boot.

Bittium Tough Mobile 2 to smartfon z ekranem 5,2 cala Full HD, napędzany przez układ Snapdragon 670 z towarzyszeniem 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej eMMC. Wyposażony jest w główny aparat 12 Mpix, aparat do selfie 5 Mpix oraz akumulator 3000 mAh. Zarządza nim Android 10, dostępny w wersji z aplikacjami Google I GMS, jak i w czystej postaci bez GMS. Kosztuje 1908,48 euro, czyli około 8680 zł.

Drugi model, Bittium Tough Mobile 2 C, ma takie same parametry techniczne, ale dodatkowo drugi system Bittium Secure OS. Jego cena wynosi aż 3480,87 euro, czyli blisko 16 tys. zł.

Zobacz: Pegasus bez tajemnic. W taki sposób infekuje Polaków

Zobacz: Pegasus ma naśladowcę. Jest nawet groźniejszy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bittium