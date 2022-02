Pegasus obnażony. W taki sposób infekuje Polaków

Ujawniono SMS-y, za pomocą których próbowano zainfekować Pegasusem telefony z Androidem. Wiadomość trafiały na numery osób związanych z Krzysztofem Brejzą.

Polskie służby wysyłały do osób związanych z Krzysztofem Brejzą wiadomości tekstowe z podejrzanymi linkami. W ten sposób próbowano zainfekować urządzenia systemem Pegasus i tym samym mieć wgląd we wszystkie informacje przechowywane na telefonie — informuje Gazeta Wyborcza.

Służby atakowały Pegasusem użytkowników Androida

Informacje zostały potwierdzone przez Amnesty International, które przeprowadziło analizę przypadków infekcji za pomocą Pegasusa. Wiadomości SMS z podejrzanymi linkami trafiały na numery osób powiązanych z Krzysztofem Brejzą. Celem ataku byli Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia i ojciec senatora oraz Magdalena Łośko, posłanka i zarazem asystentka Krzysztofa Brejzy.

Co ważne, same ofiary ataku przyznają, że SMS-y były tematycznie związane z tym, co akurat działo się w ich życiu. Konkretna tematyka była w kręgu ich zainteresowań. Byli też klientami wspominanych w wiadomościach sklepów lub planowali wakacje. To potwierdzenie, że służby dobrze wiedziały, w jaki sposób najskuteczniej zainfekować ich telefony.

Jednocześnie nie ma pewności co do tego, czy telefony wyżej wspomnianych osób rzeczywiście zostały zainfekowane. Ryszard Brejza i Magdalena Łośko nie pamiętają, czy ostatecznie kliknęli któryś z linków. Do ataku doszło jeszcze w 2019 roku, więc na telefonach może nie był już żadnych śladów po ataku.

Źródło tekstu: Gazeta Wyborcza, Niebezpiecznik