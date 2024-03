Oppo Watch X z Wear OS 4 zadebiutował. Już go skądś znamy...

Oppo Watch X to nowy smartwatch z systemem Google Wear OS 4. No, nie do końca taki nowy – to rebrandowana wersja zegarka OnePlus.

Oppo Watch X niespodziewanie zadebiutował w Indonezji i Malezji, ale wkrótce powinien też trafić na rynki w innych częściach świata. Rzut oka na kopertę nasuwa skojarzenie, że jest to zaprezentowany na MWC zegarek OnePlus Watch 2. Wątpliwości rozwiewa specyfikacja – to praktycznie ten sam model, a różnica dotyczy innych kolorów pasków – zamiast niebieskiego tu pojawia się dynamiczny pomarańczowy. Wersja czarna wygląda jednak identycznie.

Oppo Watch X z dwoma systemami

Oppo Watch X zawiera to, co najciekawsze w zegarku OnePlus. Przede wszystkim chodzi o dwa układy – Snapdragona W5 Gen 1 oraz BES 2700BP – i dwa systemy operacyjne Wear OS 4 oraz RTOS. Takie połączenie pozwala korzystać z najbardziej zaawansowanych funkcji oraz aplikacji Google w trybie smart, a gdy potrzebny jest dłuższy czas pracy, zegarek przechodzi w tryb oszczędny na RTOS, co zapewnia nawet 12 dni bez ładowania. Jak na zegarek Wear OS to fenomenalny wynik – tyle że umożliwia to właśnie ten lżejszy system.

Oppo Watch X ma kopertę wykonaną ze stali nierdzewnej. Jej wymiary to 47,0 x 46,6 x 12,1 mm, odpowiednią odporność na warunki zewnętrzne i wodę gwarantują normy 5 ATM, IP68 i MIL-STD-810H.

Na prawym boku koperty widać charakterystyczną wypustkę, gdzie znajduje się koronka i dodatkowy przycisk. Wyświetlacz AMOLED ma przekątną 1,43 cala i rozdzielczość 466 x 466, pokrywa go szafirowe szkło 2,5 D. Domyślna maksymalna jasność to 600 nitów, maksymalna w trybie słonecznym – aż 1000 nitów. Nie zabrakło trybu AoD.

W specyfikacji znajdziemy Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, a także dwuzakresowy GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS i QZSS.

Energie dostarcza akumulator 500 mAh, który w trybie Smart pozwala na pracę przez 100 godzin lub 48 godzin, gdy zegarek jest intensywnie używany. W trybie oszczędnym przepracuje jednak 12 dni.

Wśród zdrowotnych funkcji zegarka Oppo Watch X znajdziemy monitorowanie tętna i poziomu tlenu we krwi, analizę snu, stresu i inne. Na sportowców czeka ponad 100 dyscyplin, w tym 6 z automatycznym rozpoznawaniem. Jest też kilka trybów opisanych jako profesjonalne w tym bieganie, pływanie czy kolarstwo.

Na rynkach azjatyckich Oppo Watch X kosztuje w przeliczeniu około 1200 zł, jeżeli jednak trafi do Europy, to jego cena może być zbliżona do OnePlus Watch 2, który kosztuje 329 euro, czyli około 1420 zł.

