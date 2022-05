Oppo Reno8 Pro już jutro. Co o nim wiemy?

Oppo już jutro pokaże nowe telefony z serii Reno8. Nas najbardziej ciekawi Reno8 Pro. Będzie naprawdę wyjątkowy.

Oppo już jutro zaprezentuje składającą się z przynajmniej trzech urządzeń serię Oppo Reno8. Szczególnie interesujący nie jest jednak najlepiej wyposażony Oppo Reno8 Pro+, a środkowy Oppo Reno8 Pro. Powód jest bardzo prosty. Będzie to pierwszy na świecie smartfon z układem Snapdragon 7 Gen 1.

Oppo Reno8 Pro już jutro. Będzie wersja na imprezy

Nowy układ został wyprodukowany przez Samsunga w architekturze 4 nm i zgodnie z zapowiedziami ma zapewnić o 20% lepsze przetwarzanie grafiki. Możemy się też spodziewać o 30% lepszej współpracy ze sztuczną inteligencją.

Część specyfikacji smartfonu znaliśmy już wcześniej. To znaczy aparat główny ma się składać z trzech sensorów: 50 Mpix (IMX766) + 8 Mpix +2 Mpix. Z przodu będzie pojedynczy aparat 32 Mpix. Baterię 4500 mAh można będzie naładować z mocą 80 W. Teraz jednak wiemy jeszcze więcej.

Użytkownik będzie miał do wyboru dwie wersje różniące się pamięcią. Jedna z nich będzie miała 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a druga 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Telefon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Do wyboru będzie wariant niebieski, czarny i... lekko pijany. Jakikolwiek to kolor nie jest.

Zobacz: Oppo Reno8 – tak wygląda nowa seria, znamy też specyfikację

Zobacz: Oppo Pad Air ze Snapdragonem i rysikiem O-Pencil już w tym miesiącu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: oppo

Źródło tekstu: gizmochina