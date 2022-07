Oppo Reno8 i Reno8 Pro wychodzą z Chin i wkraczają na globalne rynki

Seria smartfonów Oppo Reno8 miała swoją chińską premierę w maju. Od dziś telefony wkraczają na globalne rynki, a do tego w nieco lepszym wydaniu. Na początek kupią je mieszkańcy Indii.

Debiutująca poza Chinami seria smartfonów Oppo od razu wprowadza trochę zamieszania w nazwach. Model Oppo Reno8 nie jest w 100% tym samym telefonem, co w kraju producenta – różni się nieco lepszym połączeniem aparatów, ale z drugiej strony mniejszy jest wybór wariantów pamięci. Natomiast Oppo Reno8 Pro to model, który do Chin wkroczył jako Oppo Reno8 Pro+.

Oppo Reno8

Podstawowy Oppo Reno8 ma ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), z odświeżaniem 90 Hz. Jego sercem jest układ MediaTek Dimensity 1300, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM LPDDR4x. Na dane użytkownik otrzyma 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Specjalnym dodatkiem jest własny procesor obrazu Oppo – MariSilicon X.

Smartfon zapewnia łączność 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3 i NFC.

Sekcję foto tworzą trzy aparaty: główny 50 Mpix (Sony IMX766, f/1,8), szerokokątny 8 Mpix (IMX355, f/2,2) oraz macro 2 Mpix (GC02M1, f/2,4). Zdjęcia selfie będzie można zrobić w rozdzielczości 32 Mpix (Sony IMX709, f/2,4).

Akumulator 4500 mAh zasilany jest z mocą 80 W (SuperVOOC, 50% w 11 minut). Wszystkim zarządza Android 12 z ColorOS 12.1.

W Indiach Oppo Reno8 wyceniony został na 29 999 rupii, czyli 1760 zł.

Oppo Reno8 Pro

Oppo Reno8 Pro w wersji globalnej to Oppo Reno8 Pro+ z Chin – różnice są kosmetyczne (np. kolory obudowy). Tym razem otrzymujemy ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz zapewnia zgodność ze standardem HDR10+.

Moc do pracy dostarcza układ Dimensity 8100-Max (5 nm). Specjalnym dodatkiem jest tu własny procesor obrazu Oppo – MariSilicon X. Pamięci nie powinno zabraknąć – to 12 GB RAM w standardzie LPDDR5 oraz 256 GB pamięci UFS 3.1.

Funkcje komunikacyjne reprezentuje 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3 i NFC.

Aparaty są identyczne, jak w modelu Oppo Reno8, czyli 50 Mpix (Sony IMX766, f/1,8), szerokokątny 8 Mpix (IMX355, f/2,2), macro 2 Mpix (OV02B10, f/2,4) i selfie 32 Mpix (Sony IMX709, f/2,4). Dodatek procesora MariSilicon X zapewni jednak większe możliwości przetwarzania obrazu.

Również bateria jest taka sama – 4500 mAh z 80 W SuperVOOC. Całością dyryguje Android 12 z ColorOS 12.1.

Oppo Reno8 Pro wchodzi do Indii w cenie 45 999 rupii, czyli 2700 zł. Data dostępności serii Oppo Reno8 w Europie nie jest jeszcze znana.

