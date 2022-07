OPPO Reno7 5G: Śliczny i praktyczny, ale z ceną to przegięli

OPPO Reno7 5G należy do serii pięknie wykończonych telefonów. Jest wśród nich najlepiej wyposażony i moim zdaniem najbardziej atrakcyjny. Jest smukły, lekki i poręczny. Zależnie od kąta padania światła może wydawać się granatowy, błękitny, zielonkawy, różowy, aż do pomarańczowego. Czy ten czar pryśnie po dłuższym kontakcie?

To wykończenie zostało nazwane Galactic Ray. To wynik zastosowania bezpośredniego obrazowania laserowego (LDI). Tysiące mikroskopijnych bruzd tworzą wyjątkową fakturę, która mieni się wieloma kolorami, a ponadto zupełnie nie przyjmuje odcisków palców. To lepsze niż matowe szkło i moim zdaniem przyjemniejsze nawet od sztucznej skóry. Jedyne miejsce, które ewentualnie można upaprać, to soczewki obiektywów.

Po spędzeniu dłuższego czasu z OPPO Reno7 5G nie zauważyłam też żadnych rys na tylnej obudowie, ekran zaś chroni naklejona fabrycznie folia. W pudełku jest też silikonowy futerał ochronny – oczywiście przezroczysty, by nie ukrywać wspaniałego wykończenia telefonu. Poza tym w pudełku znajduje się ponadprzeciętnie duża ładowarka SuperVOOC. Co ciekawe, ładowarka ma gniazdo USB-A, ale w zestawie znajduje się także przejściówka, pozwalająca ładować telefon z gniazda USB-C w innym urządzeniu.

Wspomniałam, że OPPO Reno7 5G jest lekki. Telefon waży tylko 173 gramy i ma grubość 7,81 mm. Dzięki temu był świetnym kompanem poza domem. Niestety brakuje tu certyfikatu potwierdzającego wodoodporność. OPPO Reno7 5G wytrzymał kilka kropel deszczu, ale dla bezpieczeństwa podróżował ze mną w wodoodpornej torebce.

Tył telefonu jest lekko zaokrąglony, dzięki czemu nie mam problemów z trzymaniem go jedną ręką – a to nie zdarza się często. Przy tym OPPO Reno7 5G nie ciąży w torebce i nie przeszkadza w kieszeni, mogę czytać na jego ekranie godzinami albo rozmawiać przez telefon bez uczucia zmęczenia dłoni. Chwyt jest też na tyle pewny, że bez obaw robiłam nim zdjęcia w czasie koncertu, gdy za moimi plecami szalało kilkadziesiąt osób.

Specyfikacja OPPO Reno7 5G jest przeciętna, a cena nieco za wysoka w stosunku do możliwości. Sercem tego modelu jest MediaTek Dimensity 900 5G, obsługujący także Wi-Fi 6 i dwie karty SIM. Towarzyszy mu 8 GB RAM-u z możliwością wirtualnego dołożenia 5 GB z pamięci masowej. Miejsca na filmy i zdjęcia nie zabraknie – mamy tu 128 lub 256 GB na dane oraz (werble!) gniazdo na kartę microSD! I to bez poświęcania miejsca na drugi SIM. Tak, gniazdo jack 3,5 mm też jest.

Zasilanie zapewniają dwa akumulatory o łącznej pojemności 4500 mAh, obsługujące oczywiście szybkie ładowanie do 65 W. Na testowanym egzemplarzu działa ColorOS 12 na bazie Androida 11. Oto pełna specyfikacja telefonu z katalogu:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne