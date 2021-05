MediaTek Dimensity 900 oficjalnie debiutuje

Jeszcze wczoraj rano pisaliśmy o nadchodzącym układzie MediaTek Dimensity 900, a jeszcze tego samego dnia Tajwańczycy zaprezentowali swój nowy układ dla średniaków.

Kluczem do pokonania Qualcommu na rynku układów był sukces serii Dimensity. Gdyby nie ona, to nigdy tajwański producent nie przypuściłby tak udanego szturmu na średnią i średniowyższą półkę cenową. Flagowce to ostatni segment, gdzie to Amerykanie mają bezdyskusyjną przewagę. Teraz natomiast MediaTek zaprezentował nowy układ na średnią półkę cenową. Jest to MediaTek Dimensity 900, który sam jest następcą układu MediaTek Dimensity 820. Ma on osiem rdzeni, gdzie pierwsze dwa to Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz, natomiast dwa pozostałe to Cortex-A55 o taktowaniu zegarem 2 GHz.

Układ da radę współpracować z sensorem 108 Mpix i nagrywać filmy w 4K. Nowy MediaTek obsługuje też standardy pamięci LPDDR5 RAM oraz UFS 3.1. Telefony z nowym układem będą mogły mieć wyświetlacze 120 Hz i działać jednocześnie w dwóch sieciach 5G. MediaTek nie ogłosił jeszcze kiedy konkretnie pojawią się nowe telefony z tym układem, jednak patrząc na to, że już widzieliśmy benchmarki, to powinno zdarzyć się to niebawem.

Zobacz: MediaTek Dimensity 900 lepszy od Snapdragona 786G

Zobacz: MediaTek powiększy w tym roku przewagę nad Qualcommem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: mediatek, wł