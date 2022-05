Debiutuje seria Oppo Reno8. Co ciekawego pokazał Oppo?

Oppo oficjalnie zaprezentował serię Oppo Reno8. Pojawiły się trzy smartfony. Oppo Reno8, Oppo Reno8 Pro i Oppo Reno8 Pro+.

Oppo miał swój wielki dzień. Pisaliśmy już o tablecie i słuchawkach bezprzewodowych, ale pojawiły się też trzy modele smartfonów. Przywitajmy zatem rodzinę Reno8.

Każdy z trzech telefonów dostał inny układ i wcale ten najlepszy nie dostał Snapdragona. Dostał go środkowy, najlepszy dostał MediaTeka. Jeszcze dwa lata temu byłoby to nie do pomyślenia.

Oppo Reno8 dostał zatem MediaTeka Dimensity 1300, a sercem modelu Reno8 Pro jest Snapdragon 7 Gen 1. Jest to pierwszy telefon na świecie z takim układem mobilnym. Najlepszy Oppo Reno8 Pro+ dostał MediaTeka Dimensity 8100 Plus.

Wszystkie mają natomiast akumulatory o pojemności 4500 mAh, główny sensor 50 Mpix (autorstwa Sony) i autorski wyrób Oppo, czyli NPU Mari X Silicon.

Oppo Reno8 Pro+ ma wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i aparat przedni 32 Mpix. Do kompletu użytkownik dostanie do 12 GB RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej. Sensorowi 50 Mpix towarzyszą dodatkowe 8 Mpix i 2 Mpix. Najdroższy model kosztuje 3999 juanów, czyli około 2600 złotych.

Oppo Reno8 Pro różni się wyświetlaczem (ma 6,62 cala), układem i tym, że jego aparat główny nie ma autofokusa. Tutaj najdroższy wariant kosztuje 3499 juanów, czyli około 2275 złotych.

Najtańszy Oppo Reno8 ma wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala i z odświeżaniem 90 Hz. Tutaj sensorowi 50 Mpix towarzyszą dwa sensory mające po 2 Mpix. Tutaj najdroższy wariant kosztuje 2999 juanów, czyli około 1950 złotych.

Źródło zdjęć: oppo

Źródło tekstu: oppo