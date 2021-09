Oppo Reno6 trafi do Europy, Afryki i Bliski Wschód

Oppo wprowadzi do Europy i sąsiednich regionów swoją serię średniopółkowców Oppo Reno6. Najwyższy czas.

Pod koniec maja Oppo zaprezentował swoją nową serię średniopółkowców, czyli Oppo Reno6. Pierwszym innym państwem, które otrzymało smartfony z tej serii standardowo stały się Indie. Teraz jednak Oppo uznał, że najwyższa pora, by Oppo Reno6 trafił do regionu EMEA. Termin ten w korpojęzyku znaczy Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Na wszystkich tych trzech rynkach Oppo już powoli reklamuje swoje nowe urządzenia. Najczęściej chodzi o klasyczny Oppo Reno6, który już reklamują oddziały Oppo we Francji, Niemczech czy Kenii oaz Egipcie. Na pewno jednak poza Daleki Wschód wyjdzie też Oppo Reno 6 Pro, który szczególnie mocno reklamuje oddział w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wszystkie lokalne sekcje Oppo podają oczywiście inne daty. Te europejskie mówią o 9 września. Możemy się raczej spodziewać, że model Pro nie będzie ograniczony do rynku Emiratów i pojawi się on również na Starym Kontynencie. Seria Reno to efekt kontynuowanej współpracy Oppo i MediaTeka. W standardowym modelu widzimy bowiem MediTeka Dimensity 900, natomiast w serii Pro sercem telefonu jest MediaTek Dimensity 1200.

Zobacz: Oppo też szykuje swój pierwszy tablet

Zobacz: Oppo prezentuje trzy nowe smartfony z serii Reno6

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: gsmarena, wł