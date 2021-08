Oppo też szykuje swój pierwszy tablet

Oppo zamierza iść śladami swojego młodszego brata Realme i też pokaże swój tablet. Znamy już pierwsze szczegóły na temat nowego urządzenia.

Oppo to jeden z największych producentów smartfonów na świecie. Marka jest jednym z członków rodziny BBK Electronics, a jej charakterystycznym kolorem jest zielony. Z barwą niebieską utożsamia się Vivo, żółty to Realme, a czerwień była znakiem rozpoznawczym OnePlusa. Wszyscy producenci bardzo chętnie korzystają ze swoich pomysłów. Widzimy to na przykład w powtarzających się rozwiązaniach w kwestiach sprzętowych. Najodważniejszy członek rodu to Realme. Właśnie ta marka już 9 września wyda swój pierwszy tablet Realme Pad.

Oczywiste było zatem, że reszta armii BBK Electronics podąży śladami Realme. Już niedługo zobaczymy tablet Oppo. Zgodnie z najnowszymi przeciekami z Weibo możemy się spodziewać dużego podobieństwa estetycznego do ostatniego tabletu Huaweia. Tablet ma mieć przekątną ekranu 12,6 cala i ma działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android z nakładką ColorOS For Pad. Niestety nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie nowy tablet zadebiutuje na rynku. Po Oppo murowanym kandydatem będzie z kolei Vivo. Niebiescy są najbardziej ostrożnym członkiem rodziny.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: weibo via gsmarena, wł