Oppo Reno6 Lite zadebiutował. Chyba nie na to wszyscy czekali...

Firma Oppo po cichu wprowadziła na rynek nowy telefon Reno6 Lite. No, nie do końca taki nowy – to przebrandowany model sprzed wielu miesięcy. Choć nie brakuje w nim ciekawych cech, to jednak ogólnie nie zapowiada się na rynkowy sukces.

Chociaż firma Oppo zaprezentowała w listopadzie serię smartfonów Reno7, to w zapowiedziach pojawiał się jeszcze przedstawiciel starszej serii – Oppo Reno6 Lite. Urządzenie miało wejść do sprzedaży w Europie, na początek jednak zaistniało w Meksyku. Nie dziwi, że producent nie chwali się tym za bardzo – to po prostu przebrandowany Oppo F19, który z kolei miał swoją premierę… w kwietniu 2021 roku. Jakby tego było jeszcze mało, ten sam telefon pojawił się także jako Oppo A74, który można kupić w Polsce za około 1 tys. zł., a jeszcze później – jako Oppo F19s. Różnice między tymi modelami dotyczą głównie wariantów pamięci.

Zobacz: Oppo F19 debiutuje w Indiach

Oppo Reno6 Lite to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6.43 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400, 20:9). Maksymalna jasność wyświetlacza ma sięgać nawet 800 nitów. W szkło wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Mniej entuzjazmu budzi wnętrze – sercem Oppo Reno6 Lite jest chipset Qualcomm Snapdragon 662, czyli niezbyt nowoczesny układ średniej klasy w litografii 11 nm. W pracy pomaga mu 6 GB pamięci RAM LPDDR4x, a na dane użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci UFS 2.1, którą można rozbudować kartą microSD.

Zobacz: Oppo spróbuje sprzedać trzeci raz ten sam telefon

Wbudowany modem Oppo Reno6 Lite zapewnia łączność LTE, w domu można wykorzystać też Wi-F ac, a do komunikacji z akcesoriami – Bluetooth 5.0. W smartfonie zabrakło NFC. W specyfikacji jest też USB typu C i wyjście jack 3,5 mm.

Część fotograficzną tworzy przedni aparat 16 Mpix oraz potrójny moduł z tyłu, łączący matryce: 48 Mpix (przysłona f/1,7), 2 Mpix (makro) i 2 Mpix (czujnik głębi).

Energię do pracy Oppo Reno6 Lite dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Wszystkim zarządza Android 11 z ColorOS 11.1.

W Meksyku Oppo Reno6 Lite kosztuje równowartość 1718 zł, czyli o wiele więcej, niż kosztował Oppo A74 (4G, z NFC)w dniu debiutu w Polsce (ok. 1200 zł).

Zobacz: Oppo prezentuje trzy smartfony z serii Reno7

Zobacz: OPPO Reno6 5G – recenzja Czytelnika

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: GSM Atena, Oppo