Oppo spróbuje sprzedać trzeci raz ten sam telefon

Oppo szykuje kolejny telefon z serii Reno6. Model Oppo Reno6 Lite jednak pod żadnym, ale to żadnym względem nie będzie nowością.

Producenci sprzętu z Chin (chociaż Samsung w mniejszej mierze również) szczególnie upodobali sobie pewną specyficzną sztukę. Chodzi mianowicie o sprzedawanie prawie dokładnie tego samego telefonu pod kilkoma różnymi nazwami. Różnice są bowiem minimalne i dotyczą często tylko pojedynczych aspektów. Tym razem chodzi o model Oppo Reno6 Lite. Już niedługo smartfon ten oficjalnie trafi do Europy. Ma to być tak naprawdę Oppo F19s, którym mogą się cieszyć klienci w Indiach. Smaczku całej sprawie dodaje jednak fakt, że już jeden prawie taki sam smartfon do Europy trafił. To Oppo A74. Niedługo ma się pojawić Oppo A95 z również śladowymi różnicami w specyfikacji. Swoją drogą, seria Reno już tak się rozrosła, że konia z rzędem temu, kto bez problemu się w niej orientuje.

Czego dokładnie można się spodziewać po Oppo Reno6 Lite? Otrzymamy 6 GB RAM + 5 GB RAM-u wirtualnego. Do kompletu dostaniemy 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator będzie miał pojemność 5000 mAh, a szybko naładujemy go dzięki technologii 33 W. Dotychczasowe doniesienia nie podały co prawda przekątnej ekranu i układu, ale najpewniej będą to 6,43 cala i Snapdragon 662. Cena powinna oscylować około 200 euro.

