Oppo Reno5 Pro+ przechodzi certyfikację

Już za 8 dni pojawi się oficjalnie model Oppo Reno5 Pro+. Teraz nadchodzący smartfon przeszedł konieczną certyfikację przed chińską komisją TENAA.

Oppo zaprezentował już dwa smartfony z serii Reno5. To średniopółkowce, jednak z tej wyższej części tego segmentu. Niedługo Chińczycy pokażą swoim fanom prezent świąteczny w postaci modelu Oppo Reno5 Pro+. Będzie to nie tyle średniopółkowiec, ile wręcz flagowiec minus. Sercem nowego urządzenia będzie bowiem Snapdragon 865, który jeszcze w zeszłym miesiącu był najmocniejszym układem Qualcommu. Nowy smartfon będzie miał wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 6,55 cala i kilka wersji różniących się pamięcią. Będzie bowiem do wyboru 8 i 12 GB RAM a także 128 i 256 GB pamięci wbudowanej.

Aparat główny będzie poczwórny i będzie to 50 Mpix + 16 Mpix + 13 Mpix + 2 Mpix. Z przodu znajdzie się miejsce dla pojedynczego sensora 32 Mpix. W kwestii akumulatora możemy się spodziewać pojemności 4400 mAh. To znaczy, oficjalnie dokumenty TENAA mówią o 2200 mAh, jednak jest to pojemność jednej z dwóch części akumulatora. Systemem operacyjnym będzie Android 11, natomiast nakładka to ColorOS 11. Premiera nastąpi już 24 grudnia.

Źródło tekstu: myfixguide, wł