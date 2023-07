Ten smartfon Oppo niewiele kosztuje, a ma świetne wyposażenie

Oppo zaprezentował średniopółkowy smartfon K11. Urządzenie może się pochwalić ekranem OLED 120 Hz, szybkim ładowaniem o mocy do 100 W oraz optyczną stabilizacją obrazu w głównym aparacie fotograficznym.

Oppo K11 ma wymiary 162,7 x 75,5 x 8,23 mm i waży 184 g. Niemal cały przód urządzenia zajmuje 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecący ze szczytową jasnością do 1100 nitów. Ekran ma w górnej części mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (F/2.4). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX890, f/1.8, OIS) i ma do towarzystwa aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz 2-megapikselowy aparat makro (f/2.4).

Wewnątrz obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 782G, który współpracuje z 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128, 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Smartfon pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Nie zabrakło tu także odbiornika nawigacji satelitarnej, podeakranowego czytnika linii papilarnych oraz portu USB-C.

Oppo K11 jest zasilany akumulatorem o pojemności 500 mAh, który można szybko naładować z mocą do 100 W. Nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem ColorOS 13.1.

Dostępność i cena

Nowy smartfon firmy Oppo jest już dostępny do zamawiania w Chinach w kolorach Moon Shadow Gray (szarym) i Glacier Blue (niebieskim). Regularna sprzedaż ruszy tam 1 sierpnia 2023 roku. Za smartfon trzeba zapłacić:

1899 juanów (1069 zł) za wariant 8/128 GB,

(1069 zł) za wariant 8/128 GB, 2099 juanów (1182 zł) za wariant 12/256 GB,

(1182 zł) za wariant 12/256 GB, 2499 juanów (1407 zł) za wariant 12/512 GB.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo