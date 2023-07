OPPO Reno10 Pro 5G. Wszyscy będą chcieli Twoje zdjęcia

Seria OPPO Reno10 5G jest już w Polsce, a wraz z nią najlepszy smartfon do fotografii portretowej w historii serii OPPO Reno. Sprawdziłam OPPO Reno10 Pro 5G i jestem przekonana, że Twoi znajomi też oszaleją na punkcie portretów, które im zrobisz tym smartfonem.

Pierwsze wrażenia: szary nie jest nudny

Wiedziałam, że do sprawdzenia otrzymam szarą wersję OPPO Reno10 Pro 5G. Spodziewałam się nudy – niesłusznie. Smartfon jest przemiły w dotyku, nie zbiera tłuszczu z palców (dzięki zastosowaniu technologii OPPO Glow), a wyspa z aparatami daje mu interesujący charakter. Zostały tu połączone czarne elementy szklane i metalowe z interesującym żłobieniem, a geometryczny wzór odbiega od modnych ostatnio dwóch okręgów, co bardzo mi się podoba. Wiem, że to dalekie skojarzenie, ale przypomina mi jedną z broszek Królowej Elżbiety II, konkretnie z domu mody Boucheron.

OPPO Reno10 Pro 5G waży 185 gramów, co jest miłym zaskoczeniem – świetnie się go trzyma i od razu po wyjęciu z pudełka przypadł mi do gustu. Jest przy tym relatywnie cienki i dzięki delikatnym zaokrągleniom wydaje się węższy. Właściwie nie czuję, że ekran ma przekątną aż 6,7 cala. Na metalicznym włączniku znalazł się oczywiście charakterystyczny zielony pasek, typowy dla smartfonów OPPO. Na górze zaś zamontowana została dioda IR, dzięki której OPPO Reno10 Pro 5G może być uniwersalnym pilotem. Serio! OPPO dostarcza nawet aplikację, w której można wybrać, czym ma sterować.

Mistrz portretów: OPPO Reno10 Pro 5G

OPPO Reno10 Pro 5G to przede wszystkim smartfon do robienia zdjęć. Został wyposażony w wyróżniający się na tej półce cenowej aparat portretowy. Nieczęsto bowiem w smartfonie za niecałe 3 tysiące złotych można znaleźć aparat z długą ogniskową (odpowiednik 47 mm) zapewnioną przez zoom optyczny i optyczną stabilizacją obrazu. Pozwala on zrobić zdjęcie portretowe o intymnym charakterze bez podchodzenia niekomfortowo blisko do fotografowanej osoby, a oprogramowanie świetnie odcina ludzi od tła. Ponadto Portrait Expert Engine zadba o naturalne odwzorowanie kolorów skóry w różnym świetle. Sądzę, że wszyscy będą zadowoleni z portretów, które dla nich zrobisz.

Robienie zdjęć portretowych jest bardzo łatwe. Już przy fotografowaniu możesz wybrać stopień rozmycia tła za osobą oraz wybrać efekt. OPPO dostarcza tu kilkadziesiąt stylów, od subtelnych po zupełnie odjechane. Są oczywiście też moje ulubione filtry czarno-białe i filtr podkreślający efekt bokeh, czyli romantyczne światła w tle.

Poza portretem

OPPO Reno10 5G Pro to smartfon, którym szybko uchwycisz ważne chwile. Można uruchomić aplikację aparatu w kilka sekund dwoma naciśnięciami przycisku głośności albo z ekranu blokady. W ten sposób możesz uchwycić wszystko – widok za oknem, figle kota czy kompozycję z owoców, która zaraz zniknie ze stołu. Mam tu do dyspozycji zoom od 0,6 (osobny aparat szerokokątny 112° 8 MPix) do 20x, przy czym mogę szybko przejść do zoomu 5x i szybko uchwycić zbliżenie.

Sztosem jest możliwość sterowania zoomem z użyciem przycisków regulacji głośności, co można włączyć w ustawieniach aplikacji aparatu. Nie zabrakło trybu manualnego, który ucieszy zaawansowanych fotografów. Oczywiście mogę tu wybrać, czy pracuję z aparatem głównym, czy portretowym.

OPPO od zawsze imponuje mi charakterem zdjęć nocnych i tu wcale nie jest inaczej. Tryb fotografii nocnej zapewnia świetną zabawę, nawet jeśli nie ruszę się poza swoje osiedle.

Jeśli zaś zamierzam zdjęcie wydrukować w większym formacie, mogę skorzystać z pełnej rozdzielczości matrycy głównej Sony IMX890. To da mi obraz 50-megapikselowy, z którego spokojnie zrobię sobie plakat.

Co ważne, OPPO Reno10 Pro 5G nie tylko zarejestruje świetny obraz, ale też jest w stanie świetnie go pokazać. Ekran o przekątnej 6,7 cala zajmuje 93% powierzchni frontu smartfonu. Panel ten może pracować z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i ma oczywiście mechanizmy ochrony wzroku, a przy tym dobrze odwzorowuje kolory.



Reno10 Pro 5G czy Reno10 5G?

Seria OPPO Reno10 5G składa się z dwóch smartfonów: opisanego tu Pro oraz „podstawowego”, tańszego o równe 500 zł. Być może zadajesz sobie teraz pytanie, który model OPPO Reno10 5G lepiej spełni Twoje oczekiwania. Rzeczywiście różnice są niewielkie, oba mają aparat portretowy, podobną obudowę i ten sam ekran. Oba są równie przyjemne dla dłoni i lekkie (185 g). OPPO Reno10 5G jest minimalnie grubszy od Pro (o 0,1 mm), ma inny procesor (Mediatek Dimensity 7050), mniej RAM-u (8 GB).

OPPO Reno10 5G ma jednak kilka zalet, które przemawiają na jego korzyść, gdy konkuruje z bratem z serii. Kluczowy może tu być większy akumulator (5000 mAh zamiast 4600 mAh), choć niestety w zestawie znajduje się wolniejsza ładowarka (67 W, a nie 80 W).

Możliwe, że OPPO Reno10 5G będzie lepszym wyborem dla osób oglądających filmy na smartfonie i grających, bo został wyposażony w głośniki stereo. Gdybym miała wybierać smartfon dla siebie, szukałabym takiego z dwoma głośnikami, więc OPPO Reno10 5G ma u mnie duży plus za ten element.

Kolejny plus to miejsce na kartę pamięci, tak rzadkie w dobie szybkich łączy i wielkich chmur. A jednak w OPPO Reno10 5G możesz korzystać z karty microSD o pojemności do 1 TB.

Promocja na start

OPPO Reno10 Pro 5G oraz OPPO Reno10 5G możesz już kupić w Polsce. Ceny są przystępne, a dodatkowo możesz zgarnąć słuchawki, jeśli kupisz smartfon w przedsprzedaży. Podstawowe ceny wyglądają następująco:

2999 zł za OPPO Reno10 Pro 5G, pamięć 12 + 256 GB;

2499 zł za OPPO Reno10 5G, pamięć 8 + 256 GB.

Od 19 lipca do 7 sierpnia 2023 roku kupujący dowolny smartfon z serii OPPO Reno10 5G otrzymają w prezencie słuchawki TWS OPPO Enco Air3 Pro o wartości 399 zł, 3-letnią gwarancję na smartfon, roczną ochronę ekranu oraz 3-miesięczny, darmowy dostęp do YouTube Premium (oferta dla nowych użytkowników.

Oba modele są dostępne w kolorze szarym. Ponadto wersja Pro jest dostępna w kolorze fioletowym, który na żywo robi niesamowite wrażenie dzięki błękitnym odblaskom. Podstawowy OPPO Reno10 5G jest z kolei dostępny także w kolorze niebieskim, który oświetlony zyska żółte refleksy.

OPPO Reno10 Pro 5G to zakup na lata

OPPO Reno10 Pro 5G jest objęty 3-letnią gwarancją, co już wróży mu długie życie. Jednak czy to życie będzie dobre? O to nie musisz się martwić. OPPO Battery Health Engine zapewni długą trwałość akumulatora dzięki inteligentnemu (ale szybkiemu) ładowaniu, a dodatkowo ogniwa zasilające mają zdolność samoregeneracji do pewnego stopnia. Akumulator wytrzyma nawet 1600 cykli ładowania i rozładowywania. To ponad 4 lata, jeśli będzie lądował podłączony do ładowarki codziennie, a pewnie nie będzie takiej potrzeby. Ochrona akumulatora jest szalenie ważna, bo w zestawie znajduje się ładowarka SUPERVOOC o mocy 80 W, którą naładujesz smartfon od zera do pełna w zaledwie 28 minut.

Ponadto system ColorOS zapewni płynność działania nawet przez 4 lata używania smartfonu. Potwierdza to ocena „A” w kategorii TÜV SÜD 48-Month Fluency.

Kto wie, czy ten smartfon nie wprowadzi Cię głębiej w świat OPPO. ColorOS 13.1 wprowadził funkcję Multi-Screen Connect 2.0, która pozwala połączyć się z komputerem i z tabletem – na przykład nowym OPPO Pad 2. Po co? Choćby po to, by łatwo przenosić między nimi pliki. Ponadto możesz na obu urządzeniach zarządzać powiadomieniami i nawet korzystać ze wspólnego schowka. Dodatkowo na PC możesz uruchomić 2 aplikacje ze smartfonu w okienku.

Decydując się do 7 sierpnia na zakup OPPO Pad 2, który zadebiutował w Polsce wraz z serią OPPO Reno10 5G, otrzymasz ładowarkę. Tablet jest standardowo sprzedawany w zestawie z inteligentną klawiaturą w cenie 2999 zł.

Artykuł powstał na zlecenie firmy OPPO, ale zawiera własne opinie autorki.

