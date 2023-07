Xperia 5 V na filmie. Sony zmniejsza liczbę aparatów i cenę

W tym roku firma Sony powinna zaprezentować jeszcze co najmniej jeden smartfon, czyli Xperię 5 V. Urządzenie to właśnie zostało pokazane na filmie i prezentuje się na nim skromniej od poprzednika.

W maju tego roku firma Sony zaprezentowała nowe smartfony na 2023 rok. Był to flagowy model Xperia 1 V oraz średniopółkowa Xperia 10 V. Pierwszy z nich miałem przyjemność testować i wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie.

Zobacz: Sony Xperia 1 V – flagowy smartfon, który podąża własną drogą (test)

Do kompletu brakuje Xperii 5 V, która właśnie została pokazana na wyciekłym filmie promocyjnym. Najbardziej widoczna zmiana w stosunku do ubiegłorocznej Xperii 5 IV, to dwa aparaty z tyłu zamiast trzech. Prawdopodobnie jest to główny aparat szerokokątny oraz jednostka z obiektywem ultraszerokokątnym. Są one ponownie sygnowane markę Zeiss. Nowa Xperia raczej zachowa powłokę antyodblaskową, która zapobiega powstawaniu lekkich artefaktów na zdjęciach. Xperia 5 V powinien ucieszyć miłośników muzyki słuchanej przez słuchawki przewodowe, ponieważ nie powinno tu zabraknąć gniazda audio Jack 3,5 mm.

Wracając jeszcze do zestawu fotograficznego. Bak trzeciego aparatu z tyłu może skutkować niższą ceną. Xperia 5 IV trafiła na polski rynek z ceną 4899 zł, a Xperia 5 V może być nieco tańsza, choć nie musi.

Firma Sony pokazała Xperię 5 IV na początku września ubiegłego roku. Tegoroczna "Piątka" może zadebiutować w podobnym czasie w 2023 roku.

Zobacz: Realme chce być królem budżetowców. Debiutuje Realme C51 z mini kapsułą

Zobacz: Tak wygląda bestia kameleon. Infinix GT 10 Pro ujawnia kolejne tajemnice

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hadlee Simons / YouTube

Źródło tekstu: Phone Arena