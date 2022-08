OPPO Find X5 Pro. Biała wersja zmierza do Polski

OPPO Find X5 Pro to tegoroczny popis inżynierów OPPO i Hasselblad. W kwietniu pojawił się w wersji czarnej, ale ceramiczna obudowa w tym kolorze nie wszystkim przypadła do gustu. W odpowiedzi na potrzeby rynku OPPO wprowadzi do Polski także białą wersję swojego sztandarowego smartfonu.