Dizajn, aż się micha cieszy. Drugie spojrzenie na OPPO Reno7 5G

OPPO Reno7 5G to telefon, obok którego nie przejdziesz obojętnie. Jego wykończenie sprawia, że wygląda pięknie w każdym świetle. Jaki ma kolor? Zwykle niebieski, może fioletowy. Bywa też zielony, różowy i pomarańczowy, zupełnie jak niebo o zachodzie słońca. Jak to możliwe?

OPPO nazywa to wykończenie Galactic Ray. Inspiracją były spadające gwiazdy, być może roje Perseidów, które znów będziemy mogli oglądać na nocnym niebie w sierpniu. Ten materiał to szkło, ale jest zupełnie inne, niż wszystkie szkła na „pleckach” smartfonów, jakie dotąd widzieliśmy. To tylko jeden z wielu elementów doskonałego wzornictwa OPPO Reno7 5G.

Zdobienie LDI, jakiego jeszcze nie było

Faktura powstała w procesie LDI, czyli laser direct imaging. To dość świeży proces fotolitograficzny, który nie wymaga maski przy naświetlaniu. Pożądany wzór jest raczej „drukowany” laserem. Ten proces jest używany od jakiegoś czasu do produkcji płytek PCB. Tu mamy pionierskie wykorzystanie LDI do zdobienia szkła, które później stanie się obudową telefonu.

Na OPPO Reno7 5G, którego mam w rękach, wyżłobione zostało milion i dwieście tysięcy linii, odbijających światło pod różnymi kątami – stąd feeria barw i delikatne kształty na obudowie, z pozoru pokrytej równoległymi liniami. Rozmiary bruzd w szkle to około 8 mikronów, a gołym okiem widzimy ten wzór jak miasto z lotu ptaka. Tak wygląda pod lupą:

Wersja granatowa OPPO Reno7 5G została ozdobiona tą samą techniką, ale na niej znajdują się równie małe piramidy. Dzięki temu ten model wygląda jak nocne niebo usiane gwiazdami.

Obudowa OPPO Reno7 5G jeszcze jedną zaletę. Ani trochę nie widać na niej odcisków palców, poza błyszczącym aluminium na bokach oczywiście. To pierwszy telefon od dawna, do którego etui nie było mi potrzebne (oczywiście jest w zestawie). Smartfon przejechał ze mną pół Polski i nie ma ani jednej rysy.

Wzornictwo to nie tylko ładne wykończenie

To nie koniec. OPPO Reno7 5G jest wyjątkowo lekki. Smartfon z ekranem o przekątnej 6,43”, bardzo dobrym zresztą, porządnym akumulatorem 4500 mAh waży tylko 173 g i ma 7,81 mm grubości. Zaokrąglony tył i obłe ramki sprawiają, że OPPO Reno7 5G świetnie leży w dłoni. Na tyle pewnie, że nie obawiałam się robić nim zdjęć na koncercie, gdy za mną szalał tłum fanów. To ważne, bo szkoda by było nie skorzystać z aparatu z trybem portretowym. Jest tu aż 25 stopni rozmycia tła i sporo innych efektów. Zresztą seria Reno zawsze stawiała na fotografię i pewną „lekkość” życia.

OPPO Reno7 5G to ucieleśnienie idei wzornictwa przemysłowego. OPPO łączy estetykę z wygodą używania przedmiotu – bo w końcu smartfon to przedmiot użytkowy – z możliwościami personalizacji. Zresztą Dizajn jest często najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zakupie smartfonu. W systemie można dopasować kolor przewodni, kształt przycisków w menu podręcznym, animacje i ekran zawsze włączony. Zależnie od preferencji i zdolności wzroku możesz również ustawić odpowiedni dla siebie rozmiar tekstu. Obecność gniazda jack 3,5 mm i gniazda na kartę microSD to kolejny przykład tego, jak projektanci OPPO starają się spełnić wymagania różnych użytkowników.

OPPO Reno7 5G jest energooszczędny, ale energia w końcu się skończy. Z ładowarką SuperVOOC 2 o mocy 65 W to żaden problem. 5 minut ładowania daje nawet 2 godziny intensywnego korzystania z telefonu. W pół godziny można go naładować do pełna. OPPO Reno7 5G nadąży za właścicielem bez względu na tempo życia.

OPPO Reno7 5G to telefon wyjątkowy. Jego specyfikacja to średnia półka, zapewniająca dobrą moc obliczeniową i duże oszczędności energii. Innowacyjne wykończenie z zastosowaniem świeżego procesu litograficznego to majstersztyk. Nie da się nie docenić precyzji tego wykonania. Przy tym to bardzo dobry, lekki telefon z wysokiej klasy ekranem, szybkim ładowaniem i ładnym systemem. Jednym słowem: świetny projekt.

Źródło zdjęć: Własne, OPPO

Źródło tekstu: Własne