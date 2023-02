Oppo Find N2 Flip w Polsce od lutego. Oto możliwa cena

Składany smartfon Oppo Find N2 Flip wyszedł z Chin i zadebiutował globalnie. Co ważne, pojawi się też w Polsce, choć jego cena pozostaje jeszcze zagadką. Premiera na naszym rynku – jeszcze w lutym.

Zaprezentowany w grudniu w Chinach składany Oppo Find N2 Flip dziś wyruszył w swoją podróż dookoła świata, a co najważniejsze – zawita też do Europy, w tym do Polski. Firma Oppo poinformowała, że w naszym kraju smartfon zadebiutuje 27 lutego. Cena na razie jest nieznana, ale jednocześnie producent ujawnił, że w Wielkiej Brytanii urządzenie w wersji 8 GB + 256 GB będzie dostępne za 849 GBP, czyli za około 4550 zł. Ceny w euro są różne – we Francji jest to aż 1099 euro, czyli ponad 5231 zł, w Hiszpanii 1040 euro (4953 zł), mają się jednak pojawić promocje na start z ceną 999 euro, czyli 4757 zł. Niewykluczone więc, że w Polsce smartfon zadebiutuje za 4999 zł.

Oppo ma duże nadzieje, związane z tym modelem. Według producenta Find N2 Flip ma „ustanowić nowy standard dla pionowo składanych smartfonów”, jednocześnie model ten został oficjalnym smartfonem rozgrywek UEFA Ligi Mistrzów 2022/23. Zapowiada się na mocną walkę z Samsungiem.

Oppo Find N2 Flip – czym kusi?

Oppo Find N2 Flip to pionowo rozkładany smartfon w stylu Galaxy Z Flipów. Na zewnątrz ma spory ekran AMOLED o przekątnej 3,26 cala i rozdzielczości 382 x 720. Można na nim bez otwierania telefonu uzyskać wyraźny podgląd zdjęć, a także korzystać z wielu dodatków, narzędzi i widżetów. Pionowa orientacja ekranu zewnętrznego umożliwia wyświetlanie aż sześciu powiadomień w jednym widoku. Użytkownik może m.in. szybko odpowiadać na wiadomości w komunikatorach, przełączać ustawienia, nagrywać notatki głosowe czy odbierać połączenia – bez otwierania telefonu.

Po rozłożeniu Oppo Find N2 Flipa użytkownik zobaczy zginany ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli, z dynamicznym odświeżaniem obrazu w zakresie 1-120 Hz i jasnością do 1600 nitów.

Oppo przekonuje, że otwieranie i zamykanie modelu Find N2 Flip nie przyniesie żadnych szkód dla ekranu. Ma to gwarantować zawias nowej generacji, Flexion Hinge, który charakteryzuje się lżejszą, mniejszą i bardziej wytrzymałą strukturą niż jego poprzednik znany z modelu Find N. Nawet po 400 tys. złożeń i rozłożeń w temperaturze pokojowej (co daje 100 odgięć i zgięć dziennie przez ponad dziesięć lat), odkształcenia na ekranie mają być prawie niezauważalne. Po zamknięciu nie widać także szczeliny w zawiasie, dzięki czemu wewnętrzny wyświetlacz jest dobrze chroniony przed kurzem i zanieczyszczeniami.

Flexion Hinge pozwala też na swobodne korzystanie z Find N2 Flipa pod dowolnym kątem rozłożenia w zakresie 45-110 stopni, a także sprawia, że konstrukcja telefonu działa jak statyw.

Moc do pracy Oppo Find N2 Flip dostarcza układ MediaTek Dimensity 9000+, któremu pomaga pamięć RAM LPDDR5 o wielkości 8, 12 lub 16 GB. Na dane użytkownika jest 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon obsługuje sieci 5G, zapewnia też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC.

Nad możliwościami sekcji fotograficznej Oppo współpracowało z firmą Hasselblad. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX890, f/1,8, PDAF), towarzyszy mu szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (f/2,2). Do zdjęć selfie producent przygotował aparat 32 Mpix (f/2,4). Nagrywanie wideo wspomagane jest przez dodatkowy procesor NPU MariSilicon X.

Energię do pracy Find N2 Flipa zapewnia akumulator o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 44 W (od 0 do 100% w 59 minut). Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem ColorOS 13. Podczas premiery Oppo Find N2 Flip producent zadeklarowała czteroletnie wsparcie dla ColorOS oraz pięcioletnie aktualizacje bezpieczeństwa.

