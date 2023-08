Oppo A78 debiutuje w Polsce z promocją na start

W Polsce debiutuje niedrogi smartfon Oppo A78. Za prawie 1000 zł otrzymamy nieźle wyposażone urządzenie z wydajnym procesorem, 8 GB RAM-u,, ekranem AMOLED i pojemną baterią.

Wyświetlacz i głośniki

Oppo A78 to pierwszy smartfon z serii A wyposażony w wyświetlacz AMOLED FHD+ o przekątnej 6,4-cala z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Zapewnia on maksymalną jasność na poziomie 600 nitów, a inteligentne podświetlenie ekranu ma zapewnić komfortowe wrażenia wizualne w różnych sytuacjach, dzięki czemu wzrok nie powinien zmęczony nawet po długim czasie użytkowania. Pod powierzchnią ekranu znalazł się czytnik linii papilarnych, co umożliwi odblokowywanie smartfona jednym dotknięciem palca. Z kolei dzięki certyfikatom HDR Netfix i Prime Video możemy cieszyć się oglądaniem swoich ulubionych filmów i seriali w wysokiej rozdzielczości.

Smartfon oferuje też głośniki stereo oraz technologię Real HD Sound 3.0. Do tego tryb Ultragłośność, który daje możliwość zwiększenia głośności nawet o 200%. Dzięki temu możemy prowadzić rozmowę telefoniczną w hałaśliwym miejscu, takim jak dworzec kolejowy.

Bateria i ładowanie

Smartfon Oppo A78 został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh oraz technologię szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 67 W. Pozwala to naładować urządzenie od 0 do 100% w 44 minuty, a do blisko połowy w czasie 15 minut. Pełne naładowanie powinno pozwolić na ponad 30 godzin rozmów lub ponad 16 godzin oglądania filmów. Gdy poziom baterii spadnie do 5%, wystarczy uruchomić tryb intensywnego oszczędzania energii, który pozwoli na przykład na korzystanie z aplikacji map przez około 40 minut.

Inżynierowie Oppo wyposażyli urządzenie w funkcję Inteligentnego ładowania, dzięki której smartfon nauczy się codziennych nawyków użytkownika w zakresie ładowania i odpowiednio dostosuje prędkość ładowania. W przypadku podłączenia telefonu do ładowarki na cały dzień lub noc, funkcja zatrzyma ładowanie baterii przy 80% pojemności, a następnie wznowi ładowanie do 100%. A78 został wyposażony w technologię 5-stopniowego systemu ochrony ładowania. Natomiast Oppo Battery Health Engine ma pomóc wydłużyć żywotność baterii do 1600 cykli ładowania i rozładowania.

Wygląd

Oppo A78 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – Mist Black (czarnym) i Aqua Green (turkusowym). W wariancie czarnym producent zastosował technologię Oppo Glow, dzięki czemu uzyskał matowe wykończenie, na którym nie zostają widoczne odciski palców. Inspiracją była głębia ciemnych chmur na niebie i mieniących się jezior w nocy. Tworząc wersję turkusową, projektanci Oppo inspirowali się błyszczącymi jeziorami i tropikalnymi morzami. Zastosowali oni powłokę o strukturze diamentu (Diamond Matrix Design), czego rezultatem jest mieniący się, żywy, turkusowy kolor.

Smartfon ma 7,93 mm grubości i waży 180 g. Jest to więc jeden z najcieńszych telefonem z baterią 5000 mAh w tym przedziale cenowym. Ponadto telefon jest odporny na działanie pyłów i wody na poziomie IP54.

Aparaty fotograficzne

Oppo A78 ma z tyłu dwa aparaty fotograficzne, główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz czujnik głębi o rozdzielczości 2 Mpix. Z przodu urządzenia umieszczono natomiast aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix. Smartfon oferuje funkcje kreatywne, takie jak Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Dual-View Video czy Ekstra HD 108MP. Ta ostatnia pozwoli nam zrobić wysokiej jakości zdjęcia portretowe, które mają się wyróżniać szczegółowością i bogactwem kolorów.

Wydajność i oprogramowanie

Smartfon Oppo został wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 680, zapewniający wysoką wydajność przy zoptymalizowanym zużyciu energii. Kupimy go w konfiguracji 8 GB pamięci RAM + 128 GB pamięci na dane. RAM można rozszerzyć o maksymalnie 8 GB, da się też użyć karty pamięci microSD do 1TB.

Na pokładzie debiutującego smartfonu z serii A znajdziemy funkcję Dynamic Computing Engine, która umożliwi przesyłanie większej ilości danych, pozwalając urządzeniu na płynniejsze uruchamianie mocno obciążonych aplikacji.

Oppo A78 debiutuje na polskim rynku z autorskim oprogramowaniem ColorOS 13.1, które bazuje na systemie Android 13. Wśród funkcji, o których warto wspomnieć, jest Tłumaczenie ekranowe, które wykorzystuje Google Lens do tłumaczenia zawartości całego ekranu za pomocą jednego kliknięcia z paska bocznego. Natomiast dzięki Autopikselizacji jednym kliknięciem zamażemy nazwę konwersacji oraz pseudonim czy zdjęcie osoby, z którą rozmawiamy. Ponadto w Oppo A78 znajdziemy bezpieczną strefę dla dzieci, która umożliwia wybór aplikacji oraz określenie przedziału czasowego, w którym dziecko może korzystać ze smartfona. Po upływie czasu telefon automatycznie się zablokuje. Dodatkowo funkcja Prywatny Sejf w ColorOS 13.1 została zaktualizowana o Advanced Encryption Standard (AES). Wszystko po to, aby prywatne pliki użytkownika były szyfrowane i przechowywane w katalogu o wyższym poziomie bezpieczeństwa.

Dostępność i cena, promocja na start

Oppo A78 będzie dostępny w sprzedaży w wybranych, partnerskich sieciach detalicznych Oppo od 8 sierpnia 2023 roku w cenie 999 zł (8/128 GB). Jest też promocja na start. Kupując smartfon od 8 do 20 sierpnia tego roku, otrzymamy w zestawie słuchawki Oppo Enco Buds2 i darmowy, 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo