HONOR 90. Znamy ceny w Polsce, mogło być lepiej

HONOR 90 i HONOR 90 Lite oficjalnie weszły na polski rynek. Czy podbiją serca Polaków? To zależy od ceny.

Ceny modeli HONOR 90 i HONOR 90 Lite w złotówkach nie są już niewiadomą. Świetne średniaki wejdą do Polski z metkami:

HONOR 90 – 2649 zł ;

; HONOR 90 Lite – 1399 zł.

Smartfony będą dostępne w przedsprzedaży od 9 sierpnia 2023 roku, na razie tylko w Orange. Do Honora 90 otrzymamy w prezencie tablet Honor Pad X8, natomiast wybierając Honora 90 Lite możemy liczyć na smartopaskę Honor Band 7.

Niestety nie będzie w Polsce mieniącego się jak perłowa biżuteria Honora 90 w wersji białej. Moim zdaniem właśnie takich gadżetów nam brakuje w dość monotonnej już rzeczywistości.

HONOR 90: dobry aparat i ochrona wzroku

Sztandarową cechą smartfonów HONOR 90 ma być wszechstronny aparat oraz ekran z systemami chroniącymi wzrok i dobry sen. Główny aparat tego modelu ma matrycę 200 MPix o przekątnej 1/1,4 cala, aparat szerokokątny (112°) dostał matrycę 12 MPix i możliwość robienia zdjęć makro, a ich pracę wspiera aparat 2 MPix z pomiarem głębi sceny. Dodatkowe dane z niego pomogą zrobić świetne portrety, odcinające pierwszy plan od tła. Warto tu dodać, że przy portretach można skorzystać z zoomu cyfrowego 2x.

Frontowy aparat smartfonu HONOR 90 ma matrycę 50 MPix i tu również dostępny jest dwukrotny zoom. Vlogerom spodoba się SI usuwającą dźwięki tła z nagrań oraz podpowiadającą, w jakim trybie warto nagrywać w danych warunkach. Poniżej zaś możesz przejrzeć zdjęcia, jakie zrobiłam Honorem 90 w różnych warunkach:

Ekran Honora 90 nie zna kompromisów. Panel o przekątnej 6,7 cala ma rozdzielczość to 2664 × 1200 pikseli, ale ważniejsza jest tu paleta barw: pokrycie całej palety DCI-P3. Szczytowa jasność ekranu w trybie HDR sięgnie 1600 nitów, jest tu oczywiście obsługa HDR10+ i certyfikat HDR Netflixa. Częstotliwość odświeżania obrazu jest dynamicznie dopasowywana do tego, co aktualnie wyświetla. HONOR 90 został wyposażony w rozwiązania redukujące wysiłek, jaki musimy włożyć w patrzenie na ekran, podobnie jak droższy HONOR Magic5 Pro, a wieczorem zredukuje emisję niebieskiego światła, utrudniającego zasypianie. Jest przy tym chroniony przez piękne, zaokrąglone szkło.

Obudowa ma tylko 7,8 mm grubości, całość waży tylko 183 gramy. Dzięki zaokrąglonym krawędziom smartfon świetnie się trzyma. Przy tym ma być trwały dzięki utwardzeniu szkła, ale o tym przekonamy się w praktyce. Specyfikacja wymienia akumulator 5000 mAh, a w pudełku znajduje się 66-watowa ładowarka SuperCharge. Oto pełna specyfikacja smartfonu z naszego katalogu:

HONOR 90 Lite: jeśli wolisz płaski ekran

HONOR 90 Lite będzie tańszy, ale wciąż ma zaskakiwać możliwościami aparatu. Główny aparat ma matrycę 100 MPix oraz obiektyw z przysłoną f/1,9. Towarzyszy mu aparat szerokokątny 5 MPix oraz aparat makro 2 MPix. Frontowy aparat dostał matrycę 16 MPix.

Ekran smartfonu HONOR 90 Lite ma przekątną 6,7 cala i również ma możliwość zmiany częstotliwości odświeżania w zakresie do 90 Hz. Tu także działają systemy dbające o komfort oczu i dobry sen.

Wewnątrz znajduje się procesor MediaTek Dimensity 6020 5G, 8 GB RAM-u i 256 GB na dane. Pamięć operacyjną można powiększyć programowo o dodatkowe 5 GB. Całość zasila akumulator 4500 mAh.

