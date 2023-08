Oppo traci kolory. Stawiają na monochromatyzm

Chińskie przedsiębiorstwo Oppo dotychczas mogło kojarzyć się z kolorem zielonym. To się w najbliższej przyszłości zmieni.

Świat staje się coraz bardziej szary i wyblakły. W przestrzeni publicznej pojawia się coraz mniej kolorów, co można zobaczyć, chociażby na przykładzie samochodów, gdzie coraz więcej produkowanych jest modeli w odcieniach szarości, srebra i czerni, a tracą na popularności pojazdy w cieplejszych kolorach. Wiele wskazuje na to, że zjawisko to dotyka również branży smartfonów.

Była zieleń, teraz będzie biel, czerń i szarość

Internauci z Chin zauważyli, że strona Oppo w tym kraju zmieniła kolory. Marka od dłuższego czasu kojarzy się z zielonym napisem na białym tle (lub odwrotnie), gdyż barwy te towarzyszą komunikacji marketingowej firmy od wielu lat. Jednak wszystko wskazuje na to, że nadchodzą poważne zmiany. Oppo po cichu rezygnuje z charakterystycznej zieleni na rzecz bardziej ponurej kolorystyki.

Aby lepiej budować wizerunek marki i zapewnić bardziej technologiczne i przyjazne doświadczenie, w przyszłości logo naszej marki będzie stopniowo ograniczać użycie koloru i pojawiać się w formie monochromatycznej, co pomoże marce w bardziej zwięzły sposób komunikować informacje o produktach Oczywiście zieleń jest nadal bardzo ważnym elementem marki OPPO.

- skomentowało oficjalne konto Oppo w aplikacji Douyin (chińskiej wersji TikToka).

Zmiana wizerunku firmy odbywa się nie tylko w Chinach, gdzie oprócz oficjalnej strony, nowe kolory zagościły również w logo na platformie Weibo i Douyin, lecz również na innych rynkach na świecie. Otwierając polską stronę producenta, również coraz ciężej jest znaleźć kolor zielony.

