OnePlus Watch 2R wchodzi do sprzedaży. Dobra cena na start

OnePlus Watch 2R to kolejna nowość marki OnePlus, zaprezentowana na dzisiejszym wydarzeniu w Mediolanie. Zegarek przypomina specyfikacją model OnePlus Watch 2 znany już z polskiego rynku – jest jednak lżejszy i wygląda bardziej klasycznie.

OnePlus Watch 2R od Watcha 2 różni się przede wszystkim inną konstrukcją koperty. Wykonana jest nie ze stali nierdzewnej, lecz ze stopu aluminium. Druga różnica to równo ścięta, okrągła krawędź koperty – nie ma wystającego elementu z poprzednika. Sterowanie zegarkiem umożliwiają dwa boczne przyciski: do szybkiego dostępu do aplikacji i do śledzenia aktywności fizycznej.

Zastosowanie aluminium sprawiło, że masa zegarka została obniżona o około 25%. Dostępne warianty kolorystyczne to: srebrny z zielonym paskiem (Forest Green) i szary z czarnym paskiem (Gunmetal Gray). OnePlus Watch 2R spełnia zarówno normy 5ATM, jak i IP68. Rozmiar koperty to 47 mm.

OnePlus Watch 2R jest wyposażony w pokryty szafirowym szkłem ekran AMOLED 1,43 cala (466 x 466) o jasności do 1000 nitów.

Tak jak w poprzedniku, w Watch 2R zastosowano architekturę Dual-Engine, czyli dwa procesory, przeznaczone do dwóch różnych zadań: Snapdragon W5 Gen 1 i BES 2700. OnePlus Watch 2R ma też 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci ROM.

Snapdragon W5 Gen 1 działa w połączeniu z Google Wear OS 4, który jest głównym systemem operacyjnym. Z kolei BES 2700 obsłuży lekki system RTOS, odpowiedzialny za mniej wymagające zadania, w tym działania w tle, ale wydłużający czas pracy.

OnePlus Watch 2R oferuje dostęp do popularnych aplikacji i usług Google (m.in. Asystent Google, Mapy, Portfel, Kalendarz), a dodatkowe aplikacje i tarcze zegarka dostępne są w Google Play. Dzięki funkcji Fast Pair można szybko połączyć zegarek z telefonem OnePlus (lub innym działającym na systemie Android) i skonfigurować go. Umożliwi to m.in. obsługę połączeń i wiadomości, sterowanie odtwarzaniem multimediów z telefonu bezpośrednio z nadgarstka.

W specyfikacji modelu OnePlus Watch 2R znalazły się także: moduł NFC, łączność Bluetooth i Wi-Fi oraz dwuzakresowy GPS, zwiększający skuteczność pomiarów podczas treningów na otwartym terenie. Korzystając ze zaktualizowanej aplikacji OHealth, użytkownik może skuteczniej dostosowywać swoje treningi i korzystać z ponad 100 trybów śledzenia sportu. Zegarek oferuje też duże możliwości monitorowania snu. Zapewnia wgląd w głęboki sen, lekki sen, sen REM, czas czuwania, a nawet szybkość oddychania podczas snu. OnePlus Watch 2R ocenia też poziom stresu, analizując zmienność tętna (HRV), co pozwala uzyskać kompleksowe zrozumienie ogólnego samopoczucia. Zegarek zapewnia integrację z aplikacją Strava.

Czas pracy OnePlus Watcha 2R ma wynieść 100 godzin (ponad 4 dni), co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na Google Wear OS. W trybie oszczędzania energii zegarek przepracuje nawet 12 dni. W razie potrzeby z pomocą przyjdzie szybkie magnetyczne ładowanie VOOC 7,5 W, które zasili akumulator 500 mAh do 100% w 60 minut.

Standardowa cena OnePlus Watch 2R wynosi 1099 zł. Zegarek jest już dostępny w sprzedaży, a kupując go w terminie do 4 sierpnia, zapłacimy 999 zł. Urządzenia można kupić m.in. poprzez sklep internetowy x.kom.pl oraz mediaexpert.pl.

Kup OnePlus Watch 2R w promocyjnej cenie 999 zł.

Zobacz: OnePlus Pad 2 w Polsce od sierpnia. Znamy cenę

Zobacz: OnePlus Nord 4 debiutuje w dobrej cenie i ze świetną promocją na start

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)