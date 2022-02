OnePlus szykuje tanie słuchawki i nowy telefon

OnePlus to już nie tylko telefony. W tym roku możemy się spodziewać całego zalewu nowych urządzeń. Dojdą do nich słuchawki z serii OnePlus Nord i kolejny telefon.

Seria OnePlus Nord była momentem wielkiej zmiany dla chińskiej marki. Skończyła się era OnePlusa jako marki dla geeków i producenta limitowanych edycji tanich flagowców. Rozpoczęła się epoka OnePlusa będącego marką tradycyjną. Od tego czasu obserwujemy kolejne średniopółkowce z serii Nord i różne akcesoria.

W tym roku na pewno OnePlus pokaże swój inteligentny zegarek, opaskę sportową i tablet. Widzieliśmy już tablet Realme, jutro będzie tablet Oppo, w drodze jest tablet Vivo... Tablet OnePlusa nie jest zatem żadnym zaskoczeniem. Każdy w rodzinie BBK Electronics chce go mieć.

Nowe słuchawki OnePlus Nord i nowy flagowiec

Okazuje się jednak, że to wcale nie jest koniec. W tym roku zobaczymy też nowe słuchawki bezprzewodowe będące częścią serii OnePlus Nord. Samo to oznacza, że w założeniu mają one być tanie. Do czarnych słuchawek ze złotymi akcentami dojdzie też telefon. Nowy smartfon nosi nazwę kodową Oscar i ma być flagowcem. Widzieliśmy już OnePlusa Nord 10 Pro, czyli najpewniej powinniśmy się spodziewać zwykłego OnePlusa 10.

Smartfon pojawi się w drugim kwartale 2022.

