Dlaczego jest mało białych telefonów? OnePlus tłumaczy

Biały wydaje się podstawowym kolorem telefonów, ale tak naprawdę niewiele telefonów wychodzi w tej barwie. Jeśli naprawdę chcemy znaleźć taki telefon, to nasz wybór mocno się zawęża. Czemu tak się dzieje? Na te pytania odpowiedział Liu Fengshuo z kierownictwa OnePlusa.

OnePlus zapowiedział nową wersję swojego modelu OnePlus 10 Pro. Będzie on nosił nazwę Panda White i jak sama nazwa mówi, będzie on (co za zaskoczenie) biały.

Chcę kupić biały telefon. Czemu jest ich mało?

Pierwszym powodem, dla którego takich telefonów jest mało jest fakt, że ich produkcja jest zwyczajnie trudniejsza. Bardzo łatwo jest sprawić, że z odcieniem będzie coś nie tak i zamiast białego otrzymamy coś innego niż chcieliśmy. OnePlus zachwala, że on stworzył jednak autentyczny biały. Drugi powód jest związany z pierwszym - produkcja takich smartfonów jest mało wydajna. Trzeci powód jest bardzo prozaiczny - bardzo łatwo zostają na nich odciski palców. Także tutaj OnePlus zarzeka się, że poradził sobie z tą trudnością.

Nie wiemy, czy wersja Panda White opuści Chiny.

Źródło zdjęć: weibo

Źródło tekstu: phonearena, wł