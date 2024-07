OnePlus szykuje petardę. Galaxy Fold będzie klepał matę

OnePlus pracuje nad kolejnym składanym smartfonem. OnePlus Open 2 ma szansę rozłożyć na łopatki Galaxy Z Fold6.

Bez względu na specyfikację i sposób składania, to czas pracy na akumulatorze decyduje o przydatności smartfonu w codziennym życiu. I właśnie tu OnePlus chce pokazać, że stać go na więcej.

OnePlus Open 2 dostanie ogromny akumulator

W chińskich mediach społecznościowych pojawiła się plotka o tym, że vivo i OPPO pracują nad składanymi smartfonami z akumulatorem wychodzącym poza aktualne normy: 6000 mAh. Przeciek pochodzi ze źródła, które jeszcze nas nie zawiodło.

Pierwszy OnePlus Open i tak wyróżniał się na tle konkurencji dzięki akumulatorowi o nominalnej pojemności 4805 mAh. Następca może zrobić furorę. Przy tym nie będzie większy ani cięższy. Jeśli OPPO (właściciel OnePlusa) pójdzie w tym samym kierunku co Samsung i HONOR, to OnePlus Open 2 powinien nawet schudnąć! To możliwe dzięki rozwiązaniu Glacier Battery, a więc stosowaniu w nich krzemu. Dzięki temu można zwiększyć pojemność energetyczną bez powiększania fizycznych rozmiarów komponentu.

W tym samym komunikacie można przeczytać, że składany smartfon z Chin będzie wyposażony w Snapdragona 8 Gen 4. Słyszeliśmy już tę plotkę o modelu OPPO Find N5 i jest wielce prawdopodobne, że to on podniesie poprzeczkę także na polu pojemności akumulatora. W połączeniu z szybkim ładowaniem to może być sprzęt gotowy do pracy niemal bez przerwy.

To dobra wiadomość także dla polskich klientów, bo OPPO Find N5, o którym zapewne mowa w przecieku, trafi do nas jako OnePlus Open 2. Spodziewamy się zobaczyć go na początku 2025 roku.

