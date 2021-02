OnePlus Nord N1 - tak będzie się nazywał następca Norda N10

Już niedługo powinniśmy zobaczyć nowego smartfona z linii Nord. Jak sugerują przecieki, urządzenie ukaże się pod nazwą OnePlus Nord N1.

OnePlus Nord N10 do sklepów trafił pod koniec zeszłego roku, jednak wygląda na to, że już niedługo doczeka się następcy. Według przecieków nowe urządzenie ma nazywać się Nord N1 i będzie obsługiwało łączność 5G. Niestety na razie nic więcej o nim nie wiemy.

A szkoda, bo swoistą zagadkę stawia przed nami nazwa nadchodzącego urządzenia. Warto bowiem zwrócić uwagę, że aktualnie mamy w ofercie OnePlusa modele Nord N10 i Nord N100, gdzie ten drugi jest pozycjonowany znacznie niżej od pierwszego. Jeśli przyłożyć tę logikę do Norda N1, można by się spodziewać, że będzie pozycjonowany jeszcze wyżej od pozostałych dwóch urządzeń, w tym rzekomo swojego bezpośredniego poprzednika.

Taki schemat nazewniczy - bardzo popularny zresztą w branży fotograficznej - wydaje się mieć dużo sensu. Haczyk w tym, że zbliżyłoby to mocno nowego Norda do segmentu okupowanego przez flagową linię producenta, w ramach której w tym roku pojawić się ma tańszy OnePlus 9E.Może to wprowadzić sporo zamieszania do dotychczas bardzo uporządkowanej oferty producenta.

Czas pokaże czy OnePlusowi uda się nad tym zapanować, czy pójdzie śladem innych chińskich marek, które zasypują nas masą urządzeń o praktycznie tej samej specyfikacji.

