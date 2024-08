OnePlus 13 nadejdzie już za dwa miesiące. Oto czego można oczekiwać

O OnePlus 13 spekuluje się już od kilku miesięcy, jednak w ostatnim czasie napływają nowe informacje o tym modelu. Według chińskich źródeł, premiera nowego flagowca może się odbyć za dwa miesiące

Digital Chat Station, leaker ceniony za wiele sprawdzanych przecieków, podał informację, że OnePlus 13 będzie miał swoją premierę w Chinach już pod koniec października, a najpóźniej – na początku listopada.

To znacznie wcześniej niż sugeruje data prezentacji obecnego modelu, czyli OnePlusa 12, którego premiera odbyła się na początku grudnia 2023 r. Takie przyspieszenie nie jest niczym nowym u chińskich producentów, ale trzeba też brać pod uwagę, że na światowe rynki smartfon wejdzie nieco później, a więc prawdopodobnie pod koniec grudnia.

OnePlus 13 – co nowego?

W sieci krążą też informacje o wyglądzie i specyfikacji OnePlus 13. Chociaż na pierwszy rzut oka telefon wygląda podobnie do dwunastki, a z tyłu ponownie znajdzie się duży, okrągły moduł aparatów, to pojawiają się też bardziej subtelne zmiany. OnePlus 13 ma mieć bardziej płaską ramkę obudowy, podobną do tej w modelu OnePlus Nord 4. Inaczej zostanie też wyprofilowana tylna część obudowy, nie będzie metalowego łącznika przy obiektywach.

Z przecieków wynika także, że OnePlus 13 zostanie wyposażony w lekko zaokrąglony na wszystkich krawędziach ekran OLED LTPO BOE X2 o przekątnej 6,82 cala, rozdzielczości 2K (3168 x 1440) i z odświeżaniem 120 Hz. W ekranie znajdzie się ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Moc do pracy dostarczy oczywiście Snapdragon 8 Gen 4 wspierany nawet przez 24 GB pamięci RAM, pamięci masowej ma być do 1 TB. Obiecująco zapowiada się informacja o większym akumulatorze o pojemności 6000 mAh lub nawet 6100 mAh, który będzie można ładować z mocą 100 W lub bezprzewodowo 50 W.

Potrójny aparat z tyłu będzie się składał z trzech jednostek 50 Mpix: głównego aparatu z matrycą Sony LYT-808 i OIS, aparatu szerokokątnego oraz aparatu (Sony LYT-600) z peryskopowym teleobiektywem i zoomem optycznym 3x. Z przodu znajdować się ma jednostka 32 Mpix. Wszystko firmować będzie jak dotąd marka Hasselblad.

Ważną zmianą jest też zwiększona odporność na wnikanie wody – tym razem otrzymamy już pełne IP68/IP69. OnePlus 13 będzie oczywiście pracował pod kontrolą Androida z OxygenOS 15 (a w Chinach z ColorOS 15).

Źródło zdjęć: Anna Rymsza (Telepolis.pl), X (Twitter)

Źródło tekstu: Opracowanie własne