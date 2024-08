Flagowy OnePlus w kolekcjonerskiej wersji Apex Edition już do kupienia

Do Europy dotarł OnePlus Open w kolekcjonerskiej wersji Apex Edition. Rozkładany smartfon marki oferowany jest na stronie producenta ze zniżką i prezentami do wyboru.

OnePlus Open Apex Edition to specjalna, kolekcjonerska wersja modelu, który przez wielu uważany jest za najlepszy rozkładany smartfon 2023 roku. Telefon w nowej odsłonie zadebiutował na początku sierpnia 2024, ale dotąd nie był dostępny w Europie. Teraz już go można zamówić w przedsprzedaży na stronie producenta, z oferty mogą też skorzystać Polacy.

OnePlus Open Apex Edition – jaka cena?

OnePlus Open Apex Edition wyceniony został na 1999 euro, czyli ok. 8570 zł. Na start można go jednak zamówić ze zniżką 200 euro, czyli za 1799 euro (7700 zł).

Do tego producent oferuje jeden z trzech prezentów do wyboru, dodawanych całkowicie za darmo: pierwszy to głośnik OnePlus x Bang & Olufsen o wartości 299 euro (1280 zł), drugi to zegarek OnePlus Watch 2 (o wartości 329 euro, ok. 1400 zł), a trzeci to słuchawki OnePlus Buds Pro 3 (wartość 199 euro, ok. 850 zł).

OnePlus Open Apex Edition – co w nim ciekawego?

OnePlus Open Apex Edition w kolorze Crimson Shadow to specjalna wersja dla fanów marki, którzy poszukują naprawdę oryginalnego sprzętu. Smartfon inspirowany jest estetyką aparatu Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition, a jego wyróżnikiem jest wykończenie ze skóry w kolorze bordowo-czerwonym. Na tylnej obudowie smartfonu znalazł się wzór imitujący diamenty, a na suwaku, służącym do wyciszania telefonu, pomarańczowe akcenty.

Pod względem technicznym Apex Edition też się wyróżnia na plus – smartfon otrzymał aż 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Standardowe wersje mają tylko 512 GB.

OnePlus Open Apex Edition podnosi także poziom bezpieczeństwa i prywatności – to zasługa niezależnego układu zabezpieczającego. Oferując niezależną, fizycznie odizolowaną pamięć masową i wyłączną ochronę ważnych plików i danych osobowych OnePlus Open Apex Edition zapewnia dodatkową ochronę przed złośliwymi atakami.

Szczególną cechą OnePlus Open Apex Edition jest zupełnie nowy tryb VIP, który włączymy za pomocą suwaka Alert Slider. Aktywacja tego trybu uruchamia układ zabezpieczający, tworząc prywatne środowisko, w którym wszystkie mikrofony i kamery w telefonie są wyłączone, a śledzenie reklam jest mocno ograniczone.

Poza tym OnePlus Open Apex Edition wyposażony jest w rozkładany ekran AMOLED ze wsparciem ProXDR, o przekątnej 7,82 cala. Moc do pracy zapewnia układ Snapdragon 8 Gen 2. Sekcja foto została przygotowana wraz z firmą Hasselblad, a główny aparat dysponuje matrycą 48 Mpix (Sony LYT-T808). Jego pracę wspomagają aparaty 48 Mpix, 64 Mpix, 20 Mpix i 32 Mpix. Energię zapewnia akumulator 4805 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC o mocy 67 W. Konstrukcja jest smukła i lekka – waży 239 gramów i po rozłożeniu ma 5,9 mm grubości.

Więcej o telefonie OnePlus Open w podstawowej wersji w naszym teście: Drożyzna atakuje. OnePlus Open - test

październik 2023 245 g, 5.8 mm grubości 16 GB RAM 512 GB LTE do 2000Mbps 48 Mpix + 48 Mpix + 64 Mpix + 20 Mpix + 32 Mpix 7.82" - AMOLED (2268 x 2440 px, 426 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,20 GHz Android v.13.0 4805 mAh, Super Vooc, USB-C

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: Opracowanie własne