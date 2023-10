OnePlus 12 z rewolucyjnym ekranem. Tak jasno jeszcze nie było

OnePlus 12 dostanie imponujący wyświetlacz. Producent potwierdził szczegóły nowego panelu.

Choć do premiery telefonu OnePlus 12 zostało jeszcze trochę czasu, Oppo i OnePlus (czyli w zasadzie po prostu Oppo) już rozpoczęły kampanię marketingową nowego modelu. Podczas wspólnej konferencji z firmą BOE pochwalono się wyświetlaczem, który trafi na pokład nowego modelu.

OnePlus 12 z rekordowo jasnym wyświetlaczem

A jest się czym chwalić, bo na papierze nowy panel prezentuje się naprawdę imponująco. Mówimy tu o wyświetlaczu LTPO OLED nowej generacji, nazwanym X1 Oriental Screen. Panel na pokładzie OnePlusa 12 będzie się mógł rozdzielczością rzędu 1440x3168 pikseli oraz perfekcyjnym odwzorowaniem kolorów. To ostatnie ma potwierdzać certyfikat DisplayMate A+.

Przede wszystkim jednak nowy wyświetlacz ma oferować absurdalnie wręcz wysoką jasność maksymalną. Szczytowo ma ona osiągać 2600 nitów. Jeśli to prawda, to do korzystania z nowego OnePlusa warto będzie mieć pod ręką porządne okulary przeciwsłoneczne.

Co ciekawe, nowy panel ma pobierać nawet 13 procent mniej energii niż dotychczasowe rozwiązania. Całością ma zarządzać dedykowany układ Oppo P1.

Podobny panel trafi również na pokład modelu OnePlus Ace 3. Będzie się on mógł pochwalić równie wysoką jasnośćią szczytową, choć przy nieco niższej rozdzielczości rzędu 1240x2772.

Zobacz: Drożyzna atakuje. OnePlus Open - test

Zobacz: OnePlus Open w sprzedaży. Rozmiar świetny, cena fatalna

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, GSMArena, OnePlus

Źródło tekstu: GSMArena, OnePlus