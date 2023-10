OnePlus Open w sprzedaży. Rozmiar świetny, cena fatalna

OnePlus Open dotarł do Polski. Jest śliczny, praktyczny i szokujące drogi.

OnePlus Open to otwieramy smartfon, wyposażony w typowe podzespoły i świetny aparat. Będzie to z pewnością godny konkurent dla modelu Samsung Galaxy z Fold. Czy Polacy go polubią? No cóż... na pewno nie wszyscy, bo mało kogo będzie stać na to cudo.

OnePlus Open. Specyfikacja

OnePlus Open to potwór w pięknej obudowie z matowego szkła. Smartfon waży tylko 245 gramów, co jest sporym osiągnięciem w tej klasie. Zewnętrzny ekran chroni autorska ceramiczna powłoka, podobno odporniejsza od Gorilla Glass Victus, a także fabrycznie naklejona folia. Zielony tył z kolei to Gorilla Glass 5.

Rozłożony OnePlus Open ma grubość 5,8 mm, złożony 11,7 mm. Wewnętrzny ekran układa się w kształt kropelki przy składaniu, dzięki czemu nie zostanie złamany. OnePlus skonstruował też wyjątkowy zawias, złożony „tylko” z 69 części, podczas gdy konkurencja ma ich ponad setkę. To zapewni wysoką trwałość – w laboratorium smartfon został złożony i rozłożony ponad milion razy bez uszczerbku na zdrowiu.

Wewnątrz znajduje się Snapdragon 8 Gen. 2, towarzyszy mu 16 GB RAM-u i aż 512 GB miejsca na dane. To miejsce na pewno się przyda na zdjęcia i filmy. Korzystanie z aparatu OnePlus Open to czysta przyjemność. Smartfon zasila akumulator o pojemności 4805 mAh, a w pudełku znajduje się szybka ładowarka SuperVOOC 67W. Smartfon jest gotów na pracę z dwiema kartami SIM i 5G oraz z Wi-Fi 7.

Ekran wewnętrzny ma przekątną 7,82" (2440 × 2268, 1-120 Hz) przy proporcjach zbliżonych do 15:14. Czytanie na nim to sama radość. OnePlus Open daje też możliwość pracy na podzielonym ekranie i z aplikacjami w pływających okienkach. Ekran można podzielić między maksymalnie 3 aplikacje na różne sposoby i szybko się między nimi przełączać. Ponadto pokaże się tu klasyczny pasek zadań na dole ekranu, co ułatwia dostęp do ostatnio używanych aplikacji. Nie zabrakło łatwego przenoszenia treści między apkami na ekranie.

Ekran zewnętrzny ma przekątną 6,31" (2484 × 1116, 1-120 Hz) i korzystanie z niego nie różni się od korzystania z innego OnePlusa. Warto też zwrócić uwagę na zestaw głośników, który brzmi doskonale niezależnie od pozycji, w jakiej znajduje się aktualnie smartfon.

OnePlus Open będzie sprzedawany z Androidem 13 (OxygenOS 13.2). Czekają go 4 lata aktualizacji systemu, a potem jeszcze rok aktualizacji bezpieczeństwa.

OnePlus Open ma aparat Hasselblad

OnePlus Open został wyposażony w wyjątkowy aparat, przy konstruowaniu którego współpracował z legendą fotografii. Aparat główny został wyposażony w zupełnie nowy sensor Sony LYT-T808 „Pixel Stacked” (1/1,43", 48 MPix) i obiektyw szerokokątny (85° f/1,7) z optyczną stabilizacją obrazu.

Obok znajduje się aparat z matrycą OmniVision OV64B (64 MPix, 1/2") i teleobiektywem. Mamy tu do dyspozycji optyczny zoom 3x (odpowiednik ogniskowej 70 mm), 6-krotny zoom na poziomie matrycy, a w połączeniu z zoomem cyfrowym przybliżenie aż 120x.

Aparat ultraszerokokątny został wyposażony w popularną matrycę Sony IMX581 (48 MPix, 1/2"), elektroniczną stabilizację obrazu i obiektyw f/2,2 o kącie widzenia 114°. Z odległości 3,5 cm można nim zrobić zdjęcie makro.

Oczywiście w każdym z ekranów znalazł się też aparat, który może posłużyć do wideorozmów i selfie. Lepiej jednak zrobić sobie selfie aparatem głównym z podglądem na ekranie zewnętrznym.

Ile kosztuje OnePlus Open?

Cena smartfonu OnePlus Open zwaliła mnie z nóg: 8999 zł. To oczywiście sugerowana cena detaliczna – o ostatecznej cenie zdecydują sklepy. OnePlus Open będzie dostępny w sieciach sklepów z elektroniką oraz u jednego z operatorów: T-Mobile.

OnePlus przygotował przedsprzedaż, która potrwa do 31 października (lub do wyczerpania zapasów). W zestawie z potężnym smartfonem otrzymasz także słuchawki OnePlus Buds Pro 2 w kolorze zielonym. Będą idealnie pasować do otwieranego smartfonu.

W pudełku znajduje się ładowarka, charakterystyczny czerwony kabel USB-C oraz dwuczęściowe, zielone etui ochronne, imitujące skórę.

