OnePlus 10T oficjalnie zapowiedziany. Zadebiutuje wraz z Oxygen OS 13

Dotąd na temat OnePlus 10T krążyły tylko plotki, z których jeszcze wczoraj wynikało, że premiera odbędzie się już w lipcu. Dziś jednak producent oficjalnie zapowiedział to wydarzenie, podając czas i miejsce. Prezentacja OnePlus 10T odbędzie się 4 sierpnia o godzinie 16:00 naszego czasu.

Interesujący jest tez wybór miejsca premiery – Nowy Jork. Wcześniejsze, tegoroczne telefony OnePlus w pierwszej kolejności wkraczały do Chin lub Indii, tym razem jest to druga strona globu. Tak naprawdę nie jest to jednak pierwszy przypadek, gdy ten chiński producent debiutuje z telefonem najpierw za Oceanem – w kwietniu tak samo było z telefonem OnePlus Nord N20 5G.

Nie jest jasne, jakie są plany związane ze sprzedażą OnePlus 10T w skali globalnej na innych rynkach. Wiadomo, że pojawi się też w Indiach, a podanie czasu premiery także w strefie BST (British Summer Time) sugeruje debiut też w Wielkiej Brytanii i być może w Europie.

Specyfikacja telefonu OnePlus 10T nie jest jeszcze w pełni znana, ale wszystko wskazuje na to, że sercem tego modelu jest układ Snapdragon 8+ Gen 1, któremu towarzyszy 16 GB pamięci RAM. To wiadomo z testów Geekbench 5 (1049/3495), pojawią się też pewnie skromniejsze warianty RAM. Pamięć wewnętrzna ma z kolei rozmiar 512 GB.

Urządzenie wyposażone ma być także w ekran OLED o przekątnej 6,76 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, potrójny aparat łączący matryce 50 Mpix (Sony IMX766), 8 Mpix (szeroki kąt) i 2 Mpix, a także akumulator 4800 mAh z szybkim ładowaniem 150 lub 160 W.

August 3, the next step of our evolution.

You're invited to #EvolveBeyondSpeed with the #OnePlus10T 5G.