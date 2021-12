OnePlus 10 Pro nie popisał się w benchmarku

Już w styczniu na rynku pojawią się kolejne flagowce OnePlusa. Teraz nadchodzący OnePlus 10 Pro oficjalnie pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Niestety, nowy telefon wcale się nie popisał.

OnePlus zawsze pokazywał swoje flagowce w marcu lub kwietniu, jednak tym razem pojawią się one już w styczniu. Zmiana ta ma związek przede wszystkim z powrotem OnePlusa do macierzy, czyli do Oppo. Pod koniec pierwszego kwartału swoje flagowce zaprezentuje bowiem właśnie Oppo. Nikt nie chce, by smartfony Oppo i OnePlusa zaczęły ze sobą bezpośrednio konkurować. O ile jednak premiera OnePlusów będzie już w styczniu, to w Europie pewnie i tak poczekamy dwa miesiące dłużej. Kluczowy jest jednak olbrzymi rynek chiński.

OnePlus 10 Pro - co poszło nie tak?

Teraz jednak OnePlus 10 Pro pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Smartfon z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 osiągnął 976 punktów w teście jednego rdzenia i 3469 w teście wielu rdzeni. To o około 200 punktów mniej, niż osiągają telefony ze... Snapdragonem 888. Możliwe, że powodem jest fakt, że OnePlus nie zoptymalizował oprogramowania. Test przeszedł wariant z 12 GB RAM, jednak OnePlus szykuje też wersję z 8 GB RAM. W kwestii pamięci wbudowanej możemy się spodziewać 128 GB lub 256 GB. Aparat główny będzie mieć 48 Mpix + 50 Mpix + 8 Mpix, a przedni 32 Mpix. Akumulator będzie mieć pojemność 5000 mAh.

