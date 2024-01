Nubia Redmagic 9 Pro: Polacy mogą już kupić nowego potwora

Po długich zapowiedziach do regularnej sprzedaży w Europie wszedł smartfon Nubia Redmagic 9 Pro. To gamingowy telefon o bardzo dobrej specyfikacji, który prawdopodobnie będzie najtańszym modelem z Snapdragonem 8 Gen 3.

Redmagic 9 Pro zadebiutował w Chinach w listopadzie, a w grudniu producent ogłosił jego globalną wersję. Wtedy też wystartowała ograniczona przedsprzedaż, a teraz w końcu każdy zainteresowany może kupić ten model bez zbędnych utrudnień.

Redmagic 9 Pro dostępny jest na oficjalnej, europejskiej stronie producenta https://eu.redmagic.gg, skąd można także zamówić telefon do Polski, bez żadnych dodatkowych opłat, z gwarancją na 24 miesiące.

Dostępne są trzy warianty Redmagic 9 Pro:

czarna matowa Sleet 12 + 256 GB – 649 euro, czyli 2825 zł,

– 649 euro, czyli 2825 zł, czarna z przezroczystym tyłem Cyclone 16 + 512 GB – 799 euro, czyli 3478 zł,

– 799 euro, czyli 3478 zł, biało-szara z przezroczystym tyłem Snofall 16 + 512 GB – 799 euro, czyli 3478 zł.

Redmagic 9 Pro: najważniejsze dane

Redmagic 9 Pro został mocno odświeżony w porównaniu do poprzedniej serii. Wciąż jest to kanciasty telefon z ekranem pozbawionym wycięcia na aparat, ale obudowa jest teraz całkiem płaska – nie ma wystających aparatów – ma też nowe elementy podświetlenia RGB. Nie zabrakło znanych z poprzednich generacji magnetycznych spustów do gier i przełącznika trybu gier.

Redmagic 9 Pro ma ekran AMOLED BOE Q9+ o przekątnej 6,8 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1116 x 2480), z odświeżaniem obrazu 120 Hz i czułością na dotyk 960 Hz. Producent obiecuje 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i jasność do 1600 nitów. Aparat selfie jest umieszczony pod ekranem, co pozwoliło uniknąć wycięcia.

Moc do pracy serii Redmagic 9 Pro dostarcza Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzyszy dodatkowy procesor Red Core R2 Pro oraz RAM w standardzie LPDDR5X i pamięć wewnętrzna UFS 4.0. Za kulturę pracy odpowiada rozbudowany układ chłodzenia ICE 13 z przelotami powietrza i wentylatorem o prędkości obrotowej 22 tys. RPM. Całość obniża temperaturę układu telefonu nawet o 18°C.

Za łączność i komunikację odpowiada modem 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.4, NFC oraz USB 3.2 typu C. Producent ulepszył także głośniki stereo z dźwiękiem DTS:X ULTRA, które teraz mają więcej mocy. Nie zabrakło wyjścia audio 3,5 mm.

Zdjęcia wykonamy aparatem głównym 50 Mpix (Samsung GN5) z OIS, któremu towarzyszy aparat szerokokątny 50 Mpix (Samsung JN1). Jest też trzeci aparat 2 Mpix makro. Z przodu znalazła się jednostką 16 Mpix.

Redmagic 9 Pro wyposażony jest w akumulator 6500 mAh z ładowaniem 80 W. Wszystkim zarządza Android 14 z nową wersją nakładki RedmagicOS 9.0.

W najbliższych dniach opublikujemy obszerną recenzję Redmagic 9 Pro.

Zobacz: RedMagic 9 Pro na torturach u Zacka. Jak sobie poradził?

Zobacz: Nubia Redmagic 8S Pro: szybka bestia, jeszcze szybsza. Test telefonu dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl. Nubia

Źródło tekstu: Opracowanie własne