Nubia RedMagic 7 z 18 GB pamięci RAM. Prawdziwy gamingowy potwór

W najbliższym czasie producenci pokażą co najmniej cztery topowe smartfony z układem Snapdragon 8 Gen 1. Jednym z nich będzie RedMagic 7, który zapowiada się na gamingowego potwora i pogromcę benchmarków.

Należąca do ZTE marka Nubia nie odpuszcza prób podbicia rynku smartfonów dla graczy i szykuje kolejny model z gamingowej linii – RedMagic 7. Urządzenie pojawiło się ostatnio w benchmarku Geekbench oraz danych TENAA. Teraz zawitało do amerykańskiego FCC, które ujawniło nowe dane o tym modelu.

Z zebranych informacji wynika, że RedMagic 7 to smartfon z układem Snapdragon 8 Gen 1, który jest oczywistym wyborem we flagowym sprzęcie dla graczy. Z testu Geekbench wynika, że smartfon otrzyma aż 18 GB pamięci RAM, choć będzie też „skromniejszy” wariant z 12 GB, co potwierdza FCC, a także podstawowy 8 GB. Pamięć masowa dostępna będzie z kolei w wariantach 128 GB, 256 GB oraz 512 GB.

Taka moc powinna zapewnić nie tylko świetne wyniki w benchmarkach, ale także najwyższy komfort w grach, którymi będzie można się cieszyć na dużym ekranie OLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu 165 Hz.

Akumulator w RedMagic 7 ma mieć rozmiar 4380 mAh – będą to dwa ogniwa o pojemności 2190 mAh. To niezbyt duża pojemność, jednak pewnym plusem ma być szybkie ładowanie 65 W. Co ciekawe, w jednym z listingów certyfikacyjnych pojawiła się wzmianka o jeszcze szybszym ładowaniu aż 165 W. Nie jest to raczej pomyłka – ponieważ ten wariant ma nieco inny numer kodowy niż ujawniony przez TENAA i FCC, padło przypuszczenie, że jest to wersja skierowana tylko na rynek chiński.

Poza tym smartfon otrzyma potrójny aparat z główną matrycą 64 Mpix oraz przedni 8 Mpix.

Nubia RedMagic 7 wyjdzie od razu z Androidem 12. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale ma do tego wydarzenia dojść w najbliższym czasie.

Smartfony RedMagic sprzedawane są nie tylko w Chinach, ale także globalnie, w tym w Europie, poprzez stronę producenta. Można je także zamówić do Polski. RedMagic 7 na pewno też pojawi się w takiej ofercie, w 1-2 miesiące po premierze w Chinach.

