Asus wprowadza do Polski gamingowe smartfony z serii ROG Phone 5s

Najnowsze gamingowe smartfony firmy Asus z serii ROG Phone 5s wkraczają na polski rynek. Urządzenia zapewniają bardzo wysoką wydajność, która przyda się podczas korzystania z gier mobilnych.

Smartfony ROG Phone 5s i ROG Phone 5s Pro zostały stworzone po to, by przenieść gry mobilne na wyższy poziom. Jest to zasługa pracującego wewnątrz obudowy chipsetu Qualcomm Snapdragon 888+, któremu w modelu Pro towarzyszy aż 18 GB RAM-u oraz 512 GB pamięci masowej. Taki zestaw sprawia, że żadna gra, którą znajdziemy w sklepie Google Play, nie powinna klatkować. Co ważne, smartfon podczas rozgrywek nie osiąga jakichś ekstremalnych temperatur, o czym wkrótce napiszemy w naszej recenzji Asusa ROG Phone 5s Pro. W zestawie ze smartfonem otrzymujemy specjalne akcesorium do chłodzenia, AeroActive Cooler 5 (w Pro).

Zobacz: Test ASUS Zenfone 8 – w końcu iPhone 12 mini ma konkurencję!

Zobacz: Asus ROG Phone 5 Ultimate debiutuje w Polsce. Ruszyła przedsprzedaż

Podczas grania skorzystamy również z dużego wyświetlacza AMOLED, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 144 Hz. Natywna częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 360 Hz. A gdy wolimy inne sposoby sterowania w grze niż ekran dotykowy, możemy skorzystać ze specjalnego systemu sterowania AirTrigger 5. Obsługuje on dwa tylne czujniki dotykowe w ROG Phone 5s Pro oraz ultradźwiękowe czujniki boczne w obu modelach, obsługujące między innymi podwójne gesty (typu "dotknij i przesuń"). AeroActive Cooler 5 ma dwie łopatki, które również możemy wykorzystać w grach, a także specjalną podstawkę do ustawienia smartfonu pod kątem.

Skuteczność chłodzenia smartfonów gamingowych Asusa o nazwie GameCool 5 wynika między innymi ze zoptymalizowanej struktury termicznej urządzeń. Układ SoC jest umieszczony w środkowej części smartfonów, natomiast akumulatory zostały podzielone na dwie części. Jak podaje producent sprawia to, że ciepło generowane przez procesor jest przenoszone na wszystkie krawędzie i rogi obudowy jednocześnie, co zapewnia wyższą wydajność cieplną. Przeprojektowana komora parowa 3D i obszerne arkusze grafitowe pomagają również równomiernie rozprowadzać ciepło po urządzeniu, aby zmniejszyć gromadzenie się ciepła w środku. Testując smartfon Asus ROG Phone 5s Pro od kilku dni mogę stwierdzić, że to naprawdę działa.

ROG Phone 5s Pro ma na z tyłu dodatkowy, mały wyświetlacz, który może wyświetlać różnorodne stylowo animacje. Wskazują one między innymi, czy smartfon się ładuje, włączony jest tryb X (urządzenie pracuje wtedy z maksymalną wydajnością) lub telefon dzwoni. Gracze mogą nawet tworzyć własne, niestandardowe animacje, aby jak najbardziej spersonalizować swój sprzęt.

Jak przystało na plagowe smartfony, urządzenia z serii ROG Phone 5s obsługują sieci 5G, a śród obsługiwanych standardów łączności znajdziemy również Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Porty USB-C są dwa - ten na boku obudowy to USB 3.1, natomiast na dole jest USB 2.0. Obu możemy użyć do szybkiego ładowania akumulatora o pojemności 6000 mAh z mocą do 65 W.

Na uwagę i pochwałę zasługują także świetne głośniki stereo, skierowane do przodu. Możemy też skorzystać ze słuchawek podłączanych do gniazda audio Jack 3,5 mm. Takie złącze znajduje się również w akcesorium AeroActive Cooler 5, dzięki któremu przewód słuchawek nie będzie przeszkadzać podczas rozgrywek.

Dostępność i cena

Asus ROG Phone 5s Pro jest dostępny w kolorze Phantom Black (czarnym), natomiast podstawowy model można kupić także w kolorze Storm White (białym). Sugerowane ceny urządzeń w Polsce są następujące:

Asus ROG Phone 5s 12/512 GB – 4499 zł ,

, Asus ROG Phone 5s 16/512 GB – 4999 zł ,

, Asus ROG Phone 5s Pro 18/512 GB – 5899 zł.

Kup teraz - zapłać później sierpień 2021 238 g, 9.9 mm grubości 18 MB RAM 512 MB LTE do 2000Mbps 64 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix + 24 Mpix 6.78" - AMOLED (1080 x 2448 px, 395 ppi) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+, 3,00 GHz Android v.11.0 6000 mAh, USB-C

Asus ROG Phone 5s Pro trafił kilka dni temu do redakcji TELEPOLIS.PL. Właśnie go testujemy i wkrótce podzielimy się wynikami w pełnej recenzji tego urządzenia. Już teraz mogę napisać, że miłośnicy mobilnego grania powinni być zadowoleni z zakupu.

Zobacz: Xiaomi 11 Lite 5G NE taniej w promocji Flash Sale

Zobacz: DxOMark: Google Pixel 6 Pro ma świetny aparat, ale konkurencji nie pokonał

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis

Źródło tekstu: Asus, własne