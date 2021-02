Nowe rendery Xiaomi Mi 11 Lite zdradzają pewne szczegóły telefonu

Xiaomi Mi 11 Lite wciąż pozostaje dość tajemniczym modelem, a krążące w sieci informacje ujawniają niewiele danych. Coraz bardziej zyskujemy jednak pewność, jak będzie wyglądał ten telefon.

Pierwsze materiały graficzne przedstawiające Mi 11 Lite zaprezentował kilka tygodni temu pewien wietnamski youtuber, ale podawane przez niego informacje mogły budzić wątpliwości. Dziś kolejne dwa rendery – przedstawiające przód oraz tył telefonu – zaprezentował na Weibo Digital Chat Station, co ujawnia ciekawe cechy tego modelu.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Lite wycieka - będzie miał Snapdragona 732G

Grafika przedstawiona przez Digital Chat Station bardzo przypomina podstawowy wariant Xiaomi Mi 11 (zdjęcie górne), do tego stopnia, że w pierwszej chwili można pomyśleć, że to ten sam telefon. Domniemamy Xiaomi Mi 11 Lite (rendery poniżej) ma niebieską obudowę, jak wersja podstawowa, niemal identyczna jest część fotograficzna z czarnym elementem wewnątrz. Jednak nie jest to ten sam model.

Tak ma wyglądać Xiaomi Mi 11 Lite wg Digital Chat Station

Przede wszystkim daje się zauważyć, że ramki wokół ekranu są nieco grubsze, nie ma on też ładnych zaokrągleń na krawędziach. Wyświetlacz w Xiaomi Mi 11 Lite jest płaski, a otwór na aparat selfie wydaje się większy. Płaski ekran przez wielu użytkowników może być uznany za dużą zaletę tego telefonu, bo łatwiej go będzie trzymać.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 przejmuje prowadzenie. Światowy ranking AnTuTu za styczeń 2021

Sprzeczne są informacje na temat czytnika linii papilarnych, ale na opublikowanym renderze nie widać, by płytka znajdowała się na boku obudowy – widać tam lekko odstający przycisk zasilania (choć teoretycznie czytnik może być tam ukryty) i regulację głośności. Brak bocznego czytnika można wytłumaczyć wykorzystaniem ekranu AMOLED i sensorem ekranowym.

Moduł aparatu wygląda bardzo podobnie – są tam dwa większe obiektywy, trzeci mniejszy, a do tego doświetlenie LED.

Wątpliwości dotyczą wnętrza – cały czas brakuje potwierdzenia, czy pod obudową znajdzie się układ z modemem 5G, czy też Xiaomi Mi 11 Lite będzie telefonem tylko LTE, jak sugerowały wcześniejsze przecieki. W wariancie 5G możliwe jest zastosowanie nowego układu Snapdragon 755G, w przypadku telefonu z 4G byłby to Snapdragon 732G. Może Xiaomi zaprezentuje dwie wersje Mi 11 Lite – 4G i 5G?

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Lite jednak z 5G? Ma go napędzać Snapdragon 755G

Zobacz: Xiaomi Mi 11 zaprezentowany. Robi wrażenie, ale cena nie rozpieszcza

Źródło zdjęć: Digital Chat Station, Xiaomi

Źródło tekstu: Gizmochina