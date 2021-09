Nokia: nowe telefony i tablet 6 października

Finowie z HMD Global już 6 października zaprezentują nowe urządzenia marki Nokia. Będzie to m.in. tablet Nokia T20 oraz smartfon Nokia G50 5G.

Fiński HMD Global potwierdził, że już 6 października oficjalnie zaprezentuje swoje nowe urządzenia. Pierwszym z nich będzie smartfon Nokia G50 5G, który już dwa miesiące temu pojawił się w brytyjskich sklepach internetowych. Smartfon dalej nie doczekał się jednak oficjalnego debiutu. Na szczęście wiemy już o nim naprawdę dużo. Telefon będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,38 cala, a jego sercem będzie układ Qualcomm Snapdragon 480. Do kompletu otrzymamy potrójny aparat tylny. Główny sensor będzie miał 48 Mpix. Akumulator natomiast będzie miał pojemność 4850 mAh. To wszystko ma kosztować 230 euro.

Drugie urządzenie, które oficjalnie pojawi się na początku października to tablet Nokia T20. Będzie on miał wyświetlacz o przekątnej 10,36 cala, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Niestety, nic konkretnego nie wiemy jeszcze na temat pozostałych dwóch smartfonów. Nie jesteśmy nawet pewni jak będą się one nazywały. Ptaszki ćwierkają jednak, że przynajmniej jeden będzie flagowym modelem. W tym segmencie mobilna Nokia nie miała do tej pory szczęścia.

