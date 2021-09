Nokia X20 z betą Androida 12

Niektóre telefony dalej otrzymują Androida 11, ale HMD Global już przyszykował betę Androida 12 dla modelu Nokia X20.

Niektórzy producenci dalej są zajęci rozprowadzaniem Androida 11. Nie powinno nas to dziwić, fragmentacja Androida zawsze była jednym z jego największych problemów. Google w tym roku jednak wydaje Androida, 12, a tydzień temu oficjalnie pojawiła się jego wersja beta 4.1. Nie chce czekać fiński HMD Global, który długo był uznawany za prymusa w dziedzinie aktualizacji sprzętu. W przypadku Androida 11 jednak Finowie się wybitnie nie popisali. Teraz producent rozpoczął rozprowadzanie wersji beta Androida 12. Szczęśliwym modelem stała się Nokia X20. Oczywiście wszystko to dla chętnych. Kolejni producenci ogłaszają terminy swoich aktualizacji do Androida 12, także ruch Finów ani trochę nie dziwi.

Telefon zadebiutował w kwietniu 2021 i jego sercem był układ Qualcomm Snapdragon 480. Wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala, a towarzyszy mu akumulator o pojemności 4470 mAh. W kwestii pamięci smartfon oferuje 6/8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny ma cztery sensory: 64 Mpix, 5 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Seria X to jednocześnie kolejna linia w coraz bardziej skomplikowanej ofercie sprzętowej HMD Global.

Zobacz: Nokia G50 już prawie bez tajemnic. Najtańsza nokia z 5G

Zobacz: Nokia 3.4 dostaje Androida 11

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: hmd global

Źródło tekstu: Nokia