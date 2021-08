Nokia G50 już prawie bez tajemnic. Najtańsza nokia z 5G

Chociaż Nokia G50 już ponad miesiąc temu mignęła w ofercie brytyjskich sklepów on-line, to jeszcze nie doczekała się oficjalnej premiery. Wciąż nie wiadomo, kiedy to nastąpi, jednak poznaliśmy już kluczowe cechy tego telefonu.

Nokia G50 będzie kolejnym telefonem, który ma zapewnić dostęp do sieci 5G w przystępnej cenie. Dzięki najnowszym doniesieniom WinFuture wiadomo już, że smartfon będzie napędzany przez układ Snapdragon 480 (8 nm, rdzenie 4x Cortex-A76 o taktowaniu do 2 GHz i 4x Cortex-A55 do 1,8 GHz), a to stanowiło dotąd zagadkę.

Z chipsetem zintegrowany jest modem Snapdragon X51 który obsługuje 5G w zakresach milimetrowych oraz paśmie do 6 GHz, a maksymalna prędkość pobierania danych w 5G to 2,5 Gbps. W LTE jest to 800 Mbps.

Układ Snapdragon 480 znany jest też dwóch innych telefonów HMD Global – Nokia X10 i X20. W nich producent zastosował ekrany Full HD, natomiast w Nokii G50 wyświetlacz IPS będzie miał niższą rozdzielczość HD+ (720 x 1560), a jednocześnie bardziej poręczną przekątną 6,38 cala. Niewielka gęstość ekranu będzie oznaczać niższy komfort użytkowania, ale też niższą cenę.

Na plastikowej obudowie w kolorze niebieskim lub złotoróżowym znalazło się miejsce na boczny czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania oraz okrągły moduł aparatów z trzema obiektywami i doświetleniem LED. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix, rozmiary pozostałych są jeszcze nieznane.

Nokia G50 zasilana będzie akumulatorem o pojemności 4850 mAh, nie wiadomo jednak, czy ładowanie będzie miało moc 10 W (jak w innych modelach Nokia G), czy też 18 W (jak w serii X).

Nokia G50 ma kosztować 230 euro, czyli około 1040 zł. W niektórych regionach producent zaoferuje wraz z premierą słuchawki TWS gratis. Kiedy jednak to nastąpi, tego jeszcze nie wiadomo.

